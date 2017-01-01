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01 Ocak 2017 16:40

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Milletimiz sağduyusuyla galip gelecek”

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Milletimiz sağduyusuyla galip gelecek”

01 Ocak 2017 16:40

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “2017’ye girdiğimiz ilk saatlerde gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla insanlarımızı kaybettik. Hain terör saldırılarıyla ülkemizi yıpratmak, insanımızı bezdirmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Milletimiz, sağduyusuyla galip gelecek” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazeteci-Yazar Adem Özköse öncülüğünde gençler tarafından organize edilen “Sabah Namazı Devrimi” programında gençlerle buluştu. Sabah namazının ardından toplanan gençlerle görüşen Yalçın, önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadı.
Türkiye’nin terör örgütleri üzerinden hedef alındığının altını çizen Ali Yalçın “Bölgeleri karıştıran, kaos çıkartan, darbelerle seçilmiş hükümetleri indirmeye çalışan kirli emperyalist yapı, Türkiye’yi terör örgütleri üzerinden diz çöktürmeye çalışıyor. Buna izin vermemeliyiz” diye konuştu.

“Milletimiz ferasetiyle her türlü alçak girişimi savuşturacaktır”
"2017’ye girdiğimiz ilk saatlerde gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla 39 insanımızı kaybettik" diyen Yalçın, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Terörle ülkemizi yıpratmak, insanımızı bezdirmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Milletimiz ferasetiyle her türlü alçak girişimi savuşturacaktır" şeklinde konuştu.
Yalçın, "Ortaköy dahil olmak üzere terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklı selime dayalı olarak, teröre ve terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir" ifadelerini kullandı.



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