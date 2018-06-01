Üniversite bahçelerinin kampüs yerine kışlaya döndürüldüğü, rektörlerin ordu göreve pankartı adı altında yürüdüğü günlere dönmek istemiyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sakarya’da İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftara Yalçın’ın yanı sıra Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Öksüzali, Memur-Sen’e bağlı sendikaların il ve ilçe yönetimleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Programda konuşan Yalçın, “Memur-Sen ailesi erdemli bir ailedir. Sendikal alana seviye getiren bir ailedir. Biz milletin hakkını ve hukukunu çiğnemeden hakkımızı ararız. Kamu görevlileri olarak pek çok kazanımın altında imzamız var, terimiz var. Türkiye’de sorun olarak kamu görevlilerinin karşısında duran pek çok meseleyi halettik. El birliği ile yasakları, kısıtlamaları kaldırdık. Ama işimiz bitmiş değil. Çünkü memurların karşısında duran engeller henüz bitmedi. Önümüzde grev hakkı, siyaset hakkı gibi bazı engeller var. Kamudaki yapılanmaya ilişkin sorun olarak gördüğümüz şeyler var. Bütün bunları dün nasıl çözdüysek bugün de azim ve kararlılıkla çözeceğiz. Yeter ki yan yana durarak, gücümüzü göstererek, saflarımızı sıklaştırarak bu mücadeleye devam edelim” dedi.

Yeni yönetim sistemi ile beraber kamudaki yapılanmaya da değinen Yalçın, “Türkiye bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. Bu anlamda sistemsel olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşturduğu bir zemine giriyoruz. Yeni zemine girerken kamunun yeniden yapılandırılması söz konusu. Bu süreç çalışılırken istişaresiz, ortak akıldan yoksun bazı tasarımlar kamuoyuna yansıyor. Biz bu süreçte istişare edilmeyen, ortak akıldan geçmeyen, rafine edilmeyen, topluma sunulmayan her şeyin sosyal maliyeti olabileceğine dikkat çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Yalçın konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Önümüzde ek gösterge kaynaklı taleplerimiz var ve vergi matrahlarından kaynaklı kayıplarımızın telafileri var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a 3600 ek göstergesi konusunda yaptığı açıklama için teşekkür ediyoruz. Fakat bunun kapsamı genişletilmelidir. 3600 ek göstergenin yardımcı hizmetler başta olmak üzere diğer meslek gruplarında da yapılması gerekiyor."

“Geçmiş ve gelecek arasında bir tercih yapacağız”

Yalçın, Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini ve bu sürecin bir değişim, dönüşüm ve kalkınma süreci olacağını ifade etti. 24 Haziran’ın bu sürecin en önemli dönemeci olacağını ifade eden Yalçın, bölgesinde etkin bir güç haline gelen Türkiye’nin önümüzdeki seçimlerle geçmiş ve gelecek arasında bir tercih yapacağını vurguladı. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki bu tercihte yeni Türkiye’yi seçeceklerini belirten Yalçın, “Biz Memur-Sen ailesi olarak eski Türkiye’yi görmek istemiyoruz. Eski Türkiye’ye tahammülümüz yok; üniversite kapılarında kızların turnikelerden içeriye alınmadığı günleri bir daha görmek istemiyoruz. Üniversite bahçelerinin kampüs yerine kışlaya döndürüldüğü, rektörlerin ordu göreve pankartı adı altında yürüdüğü günlere dönmek istemiyoruz. Kadınlara devlet eliyle şiddet uygulayıp, devlette çalışacaksan o zaman tornadan geçmiş gibi şu kıyafeti giyeceksin diye onun başörtüsüne karışan Türkiye’yi biz 12 milyon 300 bin imza ile geride bıraktık. Onun için biz kamusal alan yalanının olduğu bir Türkiye’ye asla tahammülümüz yok” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumların doğru yaklaşımlarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Türkiye’nin bu mücadelesi siyasiler tarafından düzgün algılanmalı. Eğer parlamenter sistemdeki gibi kayıkçı kavgası ile süreç ilerleyecekse Türkiye’nin tutunması mümkün değil. Bunları görmek, bunları duymak en doğal hakkımız. Şimdiye kadar alınan mesafe Türkiye açısından son derece önemli. Millet olarak önemli sınavları yüz akıyla verdik ve geldiğimiz noktada ülkemiz sadece kendisi için de değil, mazlumlar için de ayakta durmalı” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Öksüz Ali ise, "Daha özgür ve güçlü bir Türkiye, daha adil bir dünya için, şimdiye kadar memurların karşısında duran sorunları çözdüğümüz gibi halen bir sorun olarak karşımıza çıkan konuları çözmek için Memur-Sen’i daha da büyütmeliyiz diyorum. Bu bilinçle Memur-Sen’e davet seferberliği başlattık. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Sakaryamızda da Memur-Sen büyüyor, saflarını sıklaştırıyor. Yoğun programı içerisinde bizleri kırmayıp buraya gelen Sayın Genel Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.