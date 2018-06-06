Bugün de aynı şeyi söylüyoruz, istikrar, istikbal, istiklal diyoruz’’ dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul, Sakarya, Ankara, Mersin ve Adana’da ’’Yetkide İstikrar’’ programlarına katıldı. Memur-Sen’in 2018 yılı Mayıs ayı resmi olmayan rakamlara göre üye sayısının 1 milyon 10 bin 437’ye yükseldiğini belirten Yalçın, ’’Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hakkını, hukukunu korumak, emeğini değerli kılmak, ekmeğini artırmak için çeyrek asırdır soylu mücadele yürütüyor, ter akıtıyoruz. Kamu görevlileri sendikaları açısından her yılın Mayıs ve tek sayılı yılların Ağustos aylarının özel önemi vardır. Mayıs ayı, sendikalar açısından 11 ayın patronudur. Her yıl Mayıs ayında üye sayıları tespit edilir. Bu 15 Mayıs’ta da sendikaların üye sayısı tespit işlemi gerçekleştirildi. Resmi olmayan rakamlara göre Memur-Sen, 1 milyonu aşan üye sayısıyla rakipsizliğini, liderliğini tescilledi. 1 milyon 10 bin 437 üye sayısıyla Memur-Sen, Türkiye’nin sendikal tarihinde ve sendikal zemininde 1 milyon üye sayısını bulan ve aşan ilk emek örgütü olma unvanını da elde etti’’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili genel seçimlerinde partiler tarafından kamu görevlilerine yönelik deklare edilen seçim vaatlerinden memnun olduklarını kaydeden Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak konu başlıklarının gündeme getirilmesi olumludur ve bu açıklamaları dikkatlice izliyoruz. Gerek seçim beyannameleriyle, gerekse seçim sürecinde çalışma hayatına yönelik ortaya konan vaatleri kayıt altına aldık, takipçisi olacağız. Vaatler sözde kalmamalıdır. Biz, toplu sözleşme düzenindeki sorunların giderilmesini, memura siyaset ve grev hakkının tanınmasını istiyoruz. Mülakat sisteminin kaldırılması, sözleşmelilerin kadroya alınması gibi onlarca konunun takipçisiyiz. Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılmasına ilişkin vaadi önemsiyoruz. Bunun en kısa sürede ve en geniş kapsamla ve beklentileri karşılayan oranlarla hayata geçirilmesini bekliyoruz.”

Yalçın, 24 Haziran seçimlerinde ’’istikrar’’, ’’istikbal’’ ve ’’istiklal’’ diyeceklerini vurgulayarak, ’’16 Nisan’da istikrar dedik, istikbal dedik, istiklal dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz, istikrar, istikbal, istiklal diyoruz. İstikrarın, dirayetin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu en iyi biz biliyoruz. Kamu görevlilerinin, sabit gelirlilerin yaşam standardının istikrarlı bir ortamda gelişeceğini yaşayarak öğrendik. Kazanımlardan geri dönülmemesi ve yeni kazanımların sürmesi için siyasal ve ekonomik istikrarın sürmesi ve toplumsal barışın devam etmesi şart. Kazanımlarımıza gözümüz gibi bakamazsak gözümüzün yaşına bakmazlar. 16 Nisan’da kazandıklarımızı 24 Haziran’da kaybetmemek temel ölçümüz olacak. Biz ekonomiyi faiz lobisine teslim etmeyi vaad edenleri mi yoksa millet iradesine sırtını dayayanları mı destekleyeceğimizi iyi biliyoruz. 24 Haziran’da milletle ihtilafı olanları değil, milletle irtibat kuranları, zalime sırdaş olanları değil mazluma yoldaş olanları tercih edeceğiz’’ şeklinde konuştu.