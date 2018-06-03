MEMUR-SEN Genel Başkanı Yalçın’dan Erdoğan’a destek açıklaması

Ona evet demek için sandığa gideceğiz” dedi.

MEMUR-SEN Konfederasyonu üyeleri, “Ankara Buluşması” adlı iftar programında bir araya geldi. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen iftara TBMM İdare Amiri ve MEMUR-SEN Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların genel başkanları, bürokratlar ve 3 bin sendika üyesi katıldı.

Programının açılış konuşmasını yapan MEMUR-SEN Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, sendikaların kamu çalışanlarının var olan haklarını korumak ve daha da ileriye götürmek için kurulan sivil toplum kuruluşları olduğunu hatırlatarak, “Kuruluşundan 2001 yılına, 2001 yılından 2008 yılına kadar toplu görüşme masalarında ve 2008 yılından itibaren 20017 yılına kadar toplu sözleşme masasında kamu çalışanları ve emeklilerinin yaşadığı yüzlerce soruna çözüm üretmiş ve seçim arifesinde vergi matrahının yüksek oluşu sebebiyle yaşanılan mağduriyetin bu gün seçim meydanlarında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi parti liderlerince ve Cumhurbaşkanı adaylarınca kamu çalışanlarına verilmesi yönündeki vaatlerini kamu çalışanları olarak dikkatle izlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın ev sahibi konumundaki Ali Yalçın, MEMUR-SEN’in 10 yıldır tüm çalışan kesimin temsilcisi olduğunu belirterek, “Yetkimizin 10’uncu yılındayız. Yetkimizin 10’uncu yılında emek kesimini temsilen Cenevre’de uluslararası çalışma örgütünde 66 yıl sonra muhatap değişti ve MEMUR-SEN Türkiye’deki tüm çalışan kesimin temsilcisi olarak uluslararası anlamda Türkiye’yi temsil yetkisine aldı” ifadelerini kullandı.

“4 toplu sözleşmede 260 kazanım sağladık”

Yalçın konuşmasının devamında, “MEMUR-SEN, 4 toplu sözleşmede 260 kazanımı imza altına alarak kamu görevlilerinin nefes almasını, milli gelirden pay alma noktasında mücadelesini zafere ulaştırabilmesini başarabildi” dedi.

Yalçın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin MEMUR-SEN’e gerçekleştirdiği ziyarette aralarında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:

“İnce’ye, ‘Biz 350 merkezde evet çalışmasını yürüterek, 24 Haziran’ın önümüze gelmesini sağlayan teşkilatız. Siz 24 Haziran’da aday olarak bulunuyorsunuz ve şu an bizi ziyarettesiniz. Dolayısıyla öncelikle bize teşekkür borcunuz var, sizin adaylığınızda bizim payımız var’ dedim. İnce, biz bu ülkenin vesayetten arınması için bütün kalıbını ortaya koymuş ve gözünü budaktan esirgememiş, sözünü kulaktan esirgememiş bir teşkilatız. 15 Temmuz’da milletin maliyet hesabı yaparken, hesabi davranmayıp hasbi davranarak sokağa ilk inen örgütüz.”

“Biz eski Türkiye’yi sevmedik, Allah var eski Türkiye’de bizi sevmezdi”

Yalçın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye hitaben söylediklerini aktardığı konuşmasında, “Eski Türkiye’yi biz sevmedik dedim. Allah var, eski Türkiye’de bizi sevmezdi. Biz göbeğini kaşıyan adam, kömürcüler, makarnacılar, irticacılar, gericiler, yobazlar gibi milleti aşağılayan tanımları, terimleri sevmedik. Öyle bir devletle hep sorunumuz oldu. Biz istedik ki devlet bizi tanımlamasın, bizi tanısın. Onun için biz bir daha üniversite kapılarına turnike konulsun ve kızların özgürlükleri turnikelere sıkıştırılsın istemiyoruz. Siz de bilin, biz bir daha üniversite bahçelerinin kampüslerinin kışla olmasını istemiyoruz. Üniversite rektörlerinin kara kara cübbelerle sokağa çıkıp, ‘ordu göreve’ pankartı adı altında yürüdüğü onursuz bir Türkiye istemiyoruz. İkna odaları kurup, kızların benliklerini men geriye sıkıştırıp onları yok etmeye çalışan ikna odalarını, imha süreçlerini istemiyoruz. Belçika’da çocuklar anaokuluna kilisede giderken, 12 yaşına kadar camiye gitmeye barikat, bariyer koyan Türkiye’yi biz sevmedik ve öyle bir Türkiye’yi istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Yalçın,16 Nisan’da MEMUR-SEN ailesi olarak 350 merkeze inip ‘evet’ çalışması yaptıklarını anlatarak, “24 Haziran’da da hiç abdestimizden şüphemiz yok. Ona evet demek için sandığa gideceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.