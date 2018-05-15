Memur-Sen heyeti Başbakan Yıldırım ile görüştü

Memur-Sen heyeti, Başbakan Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Memur-Sen yönetimi ile bağlı sendika başkanları katıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmede çalışma hayatı başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası gündem değerlendirildi. Görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım’a yeni sürece dair beklentilerini ifade etti.

Yalçın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümetinin Filistin halkına verdiği destekten ve Kudüs davasına sahip çıkılmasından dolayı da Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Yıldırım, Memur-Sen’e teşekkür etti.