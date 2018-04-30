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30 Nisan 2018 16:10

Memur-Sen’den karanfilli 1 Mayıs daveti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki Memur-Sen heyetiyle birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Kocaeli’nde ziyaretlerde bulundu.

Memur-Sen’den karanfilli 1 Mayıs daveti

30 Nisan 2018 16:10

Yalçın, caddelerde vatandaş ve esnaflara karanfil dağıtarak 1 Mayıs’a davet etti.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Kocaeli’ne bir gün önce giderek halkla temaslarda bulundu. Yalçın, burada vatandaşlara karanfil dağıtarak, yarın gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamaları için davet broşürü takdim etti. Yalçın ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u da ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Heyet, daha sonra 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan genel seçimlere yönelik kurulan parti stantlarını ziyaret ederek, temsilcilerle görüştü. 1 Mayıs kutlamalarının gerçekleştirileceği alana da giden heyet, incelemelerde bulunup, bölge sakinleriyle sohbet etti.




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