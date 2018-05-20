Memur-Sen`in duayenleri iftarda bir araya geldi

Memur-Sen’in eski ve yeni yöneticileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Memur-Sen çeyrek asrı tamamlayan bir teşkilattır, kuruluşumuzda omuz veren, emek sarf eden, ter döken kıymetli yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Memur-Sen sizlerin sayesinde geçmişten aldığı güçle medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. Kamu görevlilerinin tamamını mutlu eden, kazanımlarla dolu toplu sözleşmeler imzaladık. Bu başarılar hepimizindir, büyük Memur-Sen ailesinindir. Bu başarının altında milletiyle çatışmayan, ülkede ve dünyada bir felaket olduğunda sağına soluna bakmadan sorumluluk alan anlayış yatıyor" şeklinde konuştu.

Yalçın, konuşmasında ILO’da 107’nci Çalışma Örgütü Konferansı’nda temsil yetkilerinin kendilerinde olduğunu belirterek, Memur-Sen’in bugünlere gelmesinde katkısı olanlara bir kez daha teşekkür etti. Akif İnan Vakfı’nın da hazır olduğunu ve her türlü program için ev sahipliği yapabileceğini sözlerine ekleyen Yalçın, “Geçmişten günümüze tüm başkanlarımıza kapıları açık vakfımızın. Sizleri de orada görmekten büyük memnuniyet duyarım” diye konuştu.

Gündoğdu: Memur-Sen direnişin merkezidir

Programa katılan Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfederasyonu, dünyanın değerler adına en sancılı ve en nitelikli örgütü olduğunu vurguladı. Gündoğdu, "Sizin gibi güzide dava arkadaşlarına sahip olduğum için Allah’a hamd ediyorum. Şükürler olsun ki yüzlerce saat konuşulacak zaferlerimiz, duruşumuz var" dedi.

Program, tüm eski ve yeni yöneticilerin söz almaları ve fikirlerini beyan etmeleriyle devam etti. Memur-Sen’in bugünlere gelmesinde emeği olanlar, yeni yol haritası için de tecrübeleriyle öneriler sundu. Tüm önerileri ve katkıları dikkatle dinleyen Yalçın, duayenlere tecrübe paylaşımlarından ötürü teşekkürlerini iletti. Vefa iftarına, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Metin Memiş, Günay Kaya, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen, Memur-Sen’e Bağlı Sendikaların Başkan ve Yardımcılarından; Latif Selvi, Vecdi Yanbaz, Soner Can Tufanoğlu, Ömer Budak, Can Cankesen, Mecit Erdoğan ile Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ile, Memur-Sen’in onursal başkanı ve eski yöneticilerinden Ahmet Gündoğdu, Mahmut Kaçar, Halit Ortaköy, Adem Solmaz, Yusuf Yazgan, Hadi Erdoğmuş, Adnan Şenol, Ahmet Kaytan, Cengiz Kon, Ekrem Bağcı, Ekrem Yavuz, Hüsamettin Şanal, Hayati Kırlı, Emin Dindar, Akif Işık, Mustafa Aydın, Ahmet Çetin ve Niyazi Yavuz katıldı.