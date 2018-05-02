Meral Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya başvurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için verilen başvuru süresi bugün 17.00’de sona erecek. Bu kapsamda YSK’ya başvuran ilk isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün 10.30’da YSK’ya gelerek resmi olarak adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Çıkışta basın açıklaması yapan Akşener, "100 imzalı adaylık için müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, milletimize hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Akşener’i karşılamak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gelen partililer çeşitli sloganlar attı.