Merin limanında 47 adet silah ele geçirildi

Mersin Limanına Amerika Birleşik Devletlerinden gelen SATIE isimli gemiden indirilen 17330100IM032612 numaralı özet beyana bağlı TRLU722646-6 numaralı konteyner Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi.

Göndericisi Atlantic Express Corp. United States, alıcısı Akmar Ulus. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olan ve 2 adet kullanılmış otomobilin bulunduğu beyan edilen konteynerde yapılan tarama sonucunda araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine konteyner kapakları açıldığında içinde, lüks ve hızlı otomobiller olarak bilinen Ford Mustang ve Chrysler olduğu görüldü. Konteynerden indirilen otomobiller detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarına getirilen patlayıcı-silah-mühimmat köpeği “Sebi” araçları aramış ve X-Ray de belirlenen şüpheli noktalara aşırı tepki verdi.

Bunu üzerine aracın kapı ve bagaj döşemeleri söküldüğünde ve araçların doğal boşluklarına gizlenmiş vaziyette aralarında “hayalet silah” olarak da bilinen Glock marka tabancalarında olduğu muhtelif markalarda 6’sı uzun namlulu 41’i tabanca olmak üzere 47 adet silah ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Akmar Ulus. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi dahil olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı, konu ile ilgili soruşturmaya Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda devam ediliyor.