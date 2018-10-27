Mersin Limanı'nda yaklaşık 11 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram 535 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye kokain getirilmeye çalışılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, İstihbarat Bilgi Sisteminde yapılan analizler sonucu şüpheli olarak tespit ettikleri bir gemiyi Gemi Takip Programı ile uydu üzerinden takibe aldı. Uluslararası sularda başlayan takip, geminin Mersin Limanı'na gelmesine kadar aralıksız sürdürüldü. Geminin limana yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gemi Arama ekiplerince geminin ortak kullanım alanları, makine dairesi ve depolarında narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı.

Söz konusu arama sonucunda geminin ambarlarının birinde mazgalların altında zulalanmış şekilde preslenmiş 9 paket bulundu. Yapılan analiz ve tartım sonucunda ele geçirilen maddenin 10 kilogram 535 gram kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen kokainin tahmini piyasa değerinin 3 milyon 165 bin lira olduğu belirlendi.

Öte yandan savcıdan alınan talimatlar doğrultusunda Rus ve Litvanya uyruklu 5 şahısla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.