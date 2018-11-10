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Mersin Limanı'ndaki muz yüklü bir gemiden yaklaşık 40 kilo kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü bir gemide 39 kilo 575 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü bir gemide 39 kilo 575 gram kokain ele geçirildi.


Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gemi Arama ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri kapsamında, Ekvator'da bulunan Puerto Bolivar Limanından Mersin Limanı serbest bölgeye gelen Barbados bayraklı gemi riskli olarak değerlendirildi.


Geminin uluslararası sulardaki hareketleri Gemi Takip Sistemi üzerinden online olarak aralıksız izlendi. Gemi limana geldikten sonra muz yükü aranarak kontrollü olarak tahliyesi yapıldı. Yükün boşaltılmasından sonra geminin mürettebatça kullanılan alanları, makine dairesi ve ambarları gemi arama ekibi ve narkotik dedektör köpekleri tarafından detaylı olarak arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan aramada geminin mazgallarının altına zulalanmış şekilde 41 paket bulundu.


Paketlerden alınan numunenin analizinde söz konusu uyuşturucu maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 39 kilo 575 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 13 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.


Olay hakkında adli işlem başlatıldı.

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