Mersin'de Nesibe Aydın'ın verdiği konferansa yoğun ilgi

Nesibe Aydın Okulları kurucusu Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı “Eğitimde Ebeveynin Rolü” konferansı, Mersinli ailelerin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.

Mersin'de eğitime yeni bir açılım getirdiklerini ifade eden Nesibe Aydın, Nesibe Aydın Mersin Okullarında sistemli, disiplinli ve başarı odaklı eğitim modeli ile sadece akademik anlamda değil, sanat ve sporda da başarılı bireyler yetiştireceklerini ifade etti. Aydın, sözlerine uzun yaz tatilinin ardından öğrencilerin okula uyum sürecinde zorluk çekmemesi için akşam yatış ve sabah kalkış saatlerinin belli bir düzen içerisinde olması gerektiğini, geçen yıl işlenen konuların, sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanmış ders programlarıyla tekrar edilmesinin önemini vurgulayarak devam etti. Aydın, “Bu süreçte veliye düşen en önemli görev, öğrencisinin ders çalışması ve kitap okuması için uygun ortamları hazırlamasıdır. Küçük yaşlarda kazanılan sistemli çalışma becerisi öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi, öğrencinin ilerleyen zamanlarda başarılı olmasını da sağlamaktadır. 34 yıllık deneyimimiz bize gösterdi ki başarının temelinde, sistemli, düzenli ve disiplinli çalışmak vardır. Mersin halkının eğitime verdiği önemin farkındayız. Bu nedenle Mersin'in en modern ve en güzel okulu olan Nesibe Aydın Mersin Okullarındaki hedefimiz, Ankara okullarımızda olduğu gibi, her alanda toplu ve yüksek başarıyı yakalamaktır. Bunun için bizlerin ve öğrencilerin sorumluluğu olduğu kadar, siz velilerin de sorumlulukları var. Eğitimin kitap okumak ile başladığını, okuduğunu anlayan ve yorumlayan öğrencinin hem derslerinde hem de sosyal alanlarda başarılı olacağını unutmamalısınız! Nesibe Aydın Okulları, geleceğin aydın nesillerini yetiştirirken sadece tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek için eğitim mücadelesi veriyor” dedi.

Aydın, velilerin okul ile sürekli iş birliği içinde olmalarının önemine değindi. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocukların öğrenmeye ve yönlendirilmeye en açık olduğu dönemlerde rol model olarak benimsedikleri öğretmenin çok önemli bir etkisi olduğunun altını çizen Aydın, Mersin Okullarında da öğretmen seçimleri konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ve alanında çok iyi olan güçlü bir öğretmen kadrosunu oluşturduklarını belirti.

Konferansın ardından velilerin yoğun ilgisi ile bir süre daha soruları yanıtlayan deneyimli eğitimci Nesibe Aydın, Mersin'de eğitim alanında yeni açılımlar yapmaya devam edeceklerinin müjdesini de verdi.