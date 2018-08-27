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27 Ağustos 2018 12:06

Mesainin ilk günü bayramlaşma ile başladı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı.

Mesainin ilk günü bayramlaşma ile başladı

27 Ağustos 2018 12:06


Mamak’ta geleneksel hale gelen bayramlaşma programına Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmaya gelen konuklarla tek tek ilgilenen Akgül, minik konuklarıyla da sohbet etti. Akgül, miniklere bayram harçlığı vererek, oyuncak hediye etti.



"Bayramlar en önemli değerimiz"


Kurban Bayramı’nın Türk ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Akgül, "Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Bayramları yaşamak ve yaşatmak, onları kuşaktan kuşağa aktarmak bizim en önemli varlık sebebimizdir" dedi.




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