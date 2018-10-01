Meşalenin yeni kıvılcımları yanmaya başladı

Türk Eğitim Derneği'nin 10 Bin Genç Meşale Projesi kapsamında başarılarını kanıtlayan öğrenciler Ankara'da bir araya geldi. Dernek bugüne kadar yaklaşık 48 bin gence eğitim imkanı sundu.

Türk Eğitim Derneği'nin burs projesi 10 Bin Genç Meşale, başarısını kanıtlayan yeni öğrencilerle büyümeye devam ediyor. 37 TED Okulundan 186 Tam Eğitim Burslu (TEB) öğrenci, Ankara'da bir araya geldi. Yeni TEB'liler, ilk olarak Türk Eğitim Derneği'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Öğrenciler adına Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Genel Sekreter Banu Konuksay, duygularını “Dernek olarak varlık sebebimiz başarılı ancak maddi imkanı yetersiz çocuklarımıza destek olmak. Bugüne kadar 48 bine yakın gencimize el verdik. Onların hayatlarında bir umut, yollarında her daim destekçileri olduk. Görüyoruz ki her bir gencimiz, gösterdiğiniz yolda, fikri hür vicdanı hür, ne istediğini bilen, ahlaklı, vatan, millet, bayrak sevgisi yüreğinde ve Türk Eğitim Derneği meşalesinin ışığını daha da parlatmak için tüm gücü ile çalışmaya devam ediyor. Huzurunuzda kendisini var eden bu çocuklara teşekkür ediyorum” sözleriyle belirtti.

"Cesur olun"

Kendileri gibi TEB'li olan ağabey ve ablaları ile buluşan öğrenciler geleceğe dair hayallerini “Geleceğe Mektuplar” adı altında da kayıt altına aldı. Uyum programında bir konuşma yapan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, öğrencilere, “Siz bizlerin gururu Türkiye'nin geleceğisiniz. Vatan, millet, bayrak aşkı ile hayallerinizin peşinden koşabilmeniz için her daim yanınızdayız. Yeter ki isteyin yeter ki duygularınız ve aklınız geleceğe hizmet etsin, yeter ki bu dünyaya bir iz bırakmak isteyin. Cesur olun, sizin gibi ne istediğini bilen gençler Türkiye'yi yukarı taşıyacak” dedi.

Türk Eğitim Derneği, burs projeleriyle bugüne kadar yaklaşık 48 bin gence eğitim imkanı sundu.