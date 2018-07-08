Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretleri ASO’dan

Branşlara göre 500 ile bin lira arasında yer alan sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatı ile ASO tarafından ödenecek.

İş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleştiren ASO, çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da önemli bir destek kararı aldı. ASO 1. OSB ve 2. OSB’de iki adet Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (ASO METES) kuran Ankara Sanayi Odası, bu merkezlerde gerçekleştirilen toplam 34 meslek içinde yer alan zorunlu mesleklerin sınav ücretlerini üyeleri adına ödeyecek. İşçilerin sınavda başarılı olmaları durumunda, belge zorunluluğu olan mesleklerde devlet desteği olduğu için, ASO ödediği ücretleri daha sonra geri alma imkanı bulabilecek.

Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Mesleki eğitimle ilgili çok sayıda projemizin yanı sıra çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da iki merkez kurduk. ASO 1. OSB ve 2. ve 3. OSB’de kurduğumuz Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezleri (METES) ile sadece Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Büyük bölümü belge zorunluluğu getirilen mesleklerle ilgili sınav yapan bu merkezlerde başarılı olamayan çalışanlarımızı da yeni kurduğumuz ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) kanalıyla eğiterek sınavlara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdebir, bu ücretleri ASO tarafından ödenerek hem belgeli çalışan sayısını artırmayı, hem de üyelerin üzerindeki yükleri bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sincan’da yer alan ASO 1. OSB METES ile Temelli ve Gersan Sanayi Sitesindeki test merkezleriyle hizmet veren ASO 2. ve 3. OSB METES’ler de mesleki yeterlilik belgesi verilen zorunlu meslekler şöyle:

"Abkant pres, açık profil çekme (Rollform), CNC programcısı, asansör montajcısı, asansör bakım ve onarımcısı, hidrolik-pnömatikçi, makine bakımcısı, makine montajcısı, elektrotla ark kaynağı, MIG kaynağı, MAG kaynağı, TIG kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, sac kesme-dilimleme, giyotin makas, lazer kesim, plazma kesim, oksi-gaz kesim, profil kesim, kavis verme makineleri, pres, punch pres."