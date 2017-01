Metro’da bulaşıcı hastalıklara karşı pandomimle uyarı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü personeli, bulaşıcı hastalıklara karşı vatandaşları ‘pandomim gösterisi’ ile sessizce uyardı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlık Kurumu’nun da desteği ile 70. Verem ve Propaganda Haftası kapsamında Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Personeli pandomim gösterisi ile vatandaşları bulaşıcı hastalıklara karşı uyardı. Sloganı ‘Öksürüğünü Kapa’ olan etkinlik kapsamında 10 bin adet üzerinde ‘Öksürüğünü Kapa’ sloganı yer alan sticker’lı mendil vatandaşlara dağıtıldı.

“Örnek bir proje olmuş”

Hastalıkların özellikle toplu taşıma araçlarında yayılması nedeniyle gösteri Kızılay Metrosu içerisinde tren hareket halindeyken yapıldı. Vatandaşlar ise, Sağlık Bakanlığımızın çalışanlarına teşekkür ederek, “Böylesi bir düşünceyle hareket etmek, insanımızı düşünen bir sistemle mücadeleyi etkinleştirmek daha güzel. İnsanlar öksürürken peçeteyle öksürmeli ve dikkat etmeleri gerekiyor ama biz maalesef toplu taşıma araçlarından tutun da hayatın her alanında bunlara dikkat etmiyoruz” dediler.

Etkinliği beğendiklerini belirten vatandaşlar, kış aylarında halkın bilinçlendirilmesinin faydalığı olduğunu, korunmak için de hapşırırken, öksürürken peçete ile veya kol ile öksürüğün kapatılması gerektiğini vurguladılar.

Bir vatandaş da pandomim gösterisini beğendiğini belirterek, “Kış mevsiminde hastalıklardan nasıl korunacağımızı anlatıyor. Çok iyi yapmışlar, örnek bir proje olmuş. Arkadaşlar gayet güzel anlattılar zaten, daha dikkatli olmak, düzenli beslenmek gerekiyor. Bir de tabii ki hastalığı yaymamak için peçete kullanmamız gerekli” ifadesini kullandı.

“Dünyada en çok öldüren ilk 10 hastalıktan bir tanesi verem”

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şeref Özkara, Tüberküloz (verem) hastalığı ile ilgili bilgilerini paylaştı.

“Verem Haftası Türkiye’de 70 yıldır kutlanıyor, dünyada pek de örneği yok” diyen Doç. Dr. Özkara sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hem toplumun hem de devlet katında herkesin veremle uğraşmasını sağlayan, veremle ilgili eğitim, propaganda hizmetlerini yürüten, halkın veremi bilmesini sağlayan çok önemli bir etkinlik bizce. Türkiye’nin bütün illerinde stantlar açılıyor, medya kanalıyla eğitimler yapılıyor, değişik araçlarla bilgilendirmeler yapılıyor. Bu çalışmalar sonuçta veremle ilgili halkın daha çok sağlık hizmetlerine başvurmasını kolaylaştıran şeyler. Türkiye bu bakımdan çok başarılı, veremle ilgili hizmetlerde devletin sağladığı imkanlar çok yüksek, veremle ilgili ekiplerimiz çok bilgili, eğitimli ve çok iyi çalışan ekipler. Orta gelişmiş ülkeler içerisinde çok güçlü ve başarılı bir faaliyet yürütüyoruz. Her yıl hasta sayılarımız yüzde 7 civarına düşüyor. Türkiye böyle başarılı bir faaliyet gösterirken dünya çok büyük acılar yaşıyor. Yılda 1,8 milyon insan ölüyor, kabaca günde 5 bin kişi tedavi olunan bir hastalıktan ölürse çok üzücü bir şey bu tabii ki. Asya ve Afrika’da acımasız bir tüberküloz hastalığı var ve çok yaygın. Sağlık hizmetleri yetersiz, alt yapı yetersiz, çoğu zaman ilaç yok, tanısal hizmetler yok. Bizim mesela rutin olarak her şikayeti olan hastaya öksürük için bir film çekebiliyoruz, film çekemiyorlar yani dünya çok büyük acılar yaşıyor ve biz Türkiye’de terörle ilgili acılar yaşıyoruz ama dünyada sağlıkla ilgili, veremle ilgili çok büyük acılar yaşıyor. Dünyada en çok öldüren ilk 10 hastalıktan bir tanesi şu anda. Bulaşıcı hastalıklar içinde de en çok öldüren hastalık, bu açıdan çok acı bir tablo. Dünyada bununla ilgili mücadeleler yürütülüyor ama henüz çok yetersiz, biz belki de bu bakımdan örnek oluşturan bir ülkeyiz.”

“Hastalık, yavaş ve sinsi seyirli”

Veremin değişik ortamlarda, hasta kişiden ortama salınan mikropları sağlıklı kişinin alması ile ortaya çıktığını belirterek, “Sağlıklı kişinin aldığı mikrop o gün olmayabilir, o ay olmayabilir ama ileriki yıllarda olabilir, herhangi bir zamanda hastalığa yol açıyor. Hastalık, yavaş ve sinsi seyirli. Öksürük, halsizlik, zayıflama, gece terlemeleri, iştahsızlık ve bu uzun sürede oluyor 3 günde oluşan bir zatürre gibi düşünmeyin, aylar içinde ortaya çıkan bir tablo. Böyle bir hasta değişik antibiyotikler kullanıyor iyileşmiyor o zaman daha çok tüberküloz, verem akla geliyor. Bu durumda bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuz zaman akciğer filminizin çekilip şüphelenilir, balgamda verem mikrobu görülünce de tanı kesin konmuş olur. Tedavi de ilaç tedavisi veriyoruz. Günde 8-10 tane farklı ilacı bir anda kullanması gerekebiliyor hastaların ve bu ilaçları 6 ay kullanmaları lazım. En büyük zorluğumuz orada, 3-5 günlük ilacı bile düzenli kullanamazken 6 aylık ilacı nasıl kullanacaksınız? Buradaki kritik şey tabii ki hastalara yardımcı oluyoruz, hatırlatıyoruz, bazen biz her gün götürüp içiriyoruz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında afiş ve broşürler hazırlandı, ayrıca Kızılay Metrosu içinde bilgilendirme stantları ve Güvenpark’ta bulunan Sağlıklı Yaşam Aracı’nda da Halk Sağlığı Kurumu verem dispanserleri 2 gün boyunca verem (tüberküloz) hakkında vatandaşları bilgilendirecek.