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28 Aralık 2016 10:50

Mevlana, vuslatının 743’üncü yılında Mamak’ta anıldı

Mevlana, vuslatının 743’üncü yılında Mamak’ta anıldı

28 Aralık 2016 10:50

Büyük İslam alimi ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslatının 743’üncü yılında Mamak Belediyesince düzenlenen programda anıldı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen anma programı İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bugün hem Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıl dönümü, hem Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü hem de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 80’inci ölüm yıl dönümü. Bu vesile ile bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Mevlana hazretlerinin ortaya koyduğu sevgi felsefesi mensubu bulunduğumuz dinin çok önemli bir parçasıdır. Mevlana’nın dediği gibi her şey vaktini bekler; ne çiçek vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden önce doğar. İşte manevi önderlerimizin bizlere gösterdiği şekilde çalışacağız, birlik olacağız ve güçlü bir ülke olarak varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Manevi büyüklerimizi anlamak zorundayız"
Programda konuşma yapan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer de, "Ölümünün 80’inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u ve vuslatının 743’üncü yıl dönümünde Mevlana’yı saygıyla anıyoruz. Bizler yaşadığımız sıkıntıları aşabilmek için manevi büyüklerimizi doğru şekilde anlamak zorundayız" ifadelerini kaydetti.

İlahiler seslendirildi
Programda Mamak Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ali Toprak yönetiminde eşsiz bir tasavvuf müziği konseri verdi. Programda Rast, Mahur, Acem Kürdi ve Nihavend ilahilerden oluşan Tasavvuf müziğinin en güzel eserleri seslendirildi. Programın ikinci bölümünde Hüseyin Fahrettin Dede’nin Acem Aşiran Ayin-i Şerif’i ve Mamak Belediyesi Konservatuarı Sema Gurubu’nun sema gösterisi sunuldu.
Programa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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