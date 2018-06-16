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16 Haziran 2018 14:05

Mevlüt Karakaya MHP Genel Merkezinde CHP heyetini ağırladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezinde CHP heyetini ağırladı.

Mevlüt Karakaya MHP Genel Merkezinde CHP heyetini ağırladı

16 Haziran 2018 14:05

Karakaya, "İnşallah 24 Haziran akşamı Türkiye bir demokrasi sınavını daha tamamlamış olacak" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, bayram ziyareti kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bayramların siyasi partiler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ciddi katkılar sağladığını belirten Karakaya, "İnşallah 24 Haziran akşamı Türkiye bir demokrasi sınavını daha tamamlamış olacak. Ülkenin geleceği hep tartışma konusu. Bunları asgari zeminde aşacağız. Türkiye bir çiçek bahçesi. Bizim tek karşı çıktığımız şey ayrık olmak" ifadelerini kullandı.


Karabıyık ise, "Bayramların gerçek bayram tadında olmasını arzu ederiz. Mazlumların yüzünün güldüğü, toplumsal barışın olduğu, terörün son bulduğu bayramlar diliyoruz" şeklinde konuştu.


Karakaya, CHP’nin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç’ün başkanlığındaki heyetle Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe ve heyetini kabul etti.




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