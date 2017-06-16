Mezarlıklar bayram ziyaretçilerine hazır

Arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresince mezarlıklarda yaşanacak araç trafik yoğunluğu dikkate alınarak, giriş ve çıkışlar için özel düzenleme getirildi. Karşıyaka Mezarlığı’nı özel araçlarıyla ziyaret edecek vatandaşlar için arife gününden başlayarak bayram süresince devam edecek bir trafik düzenlemesi yapıldı. Düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için vatandaşlar araçlarıyla 6. kapıdan girecekler, 5. kapıyı kullanarak mezarlık alanından çıkabilecekler. 7. ve 8. kapılar da bayram ziyaretlerinde araç giriş ve çıkışlarına açık olurken, 2. kapıyı ise sadece engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanabilecek.

Bayramda ring seferleri takviye edilecek

Büyükşehir Belediyesi, özellikle Başkent’te defin işlemlerinin yükünü taşıyan Karşıyaka Mezarlığı’nın genişliği ve defin alanları arasındaki uzaklığı dikkate alarak, özel araçları olmadan yaya olarak gerçekleştirilen mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de ring seferleri düzenleyecek. Normal günlerde ring yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait 6 midibüs sayısı Ramazan Bayramı’nda 10’a çıkarılacak. Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 EGO otobüsü de ek olarak ring seferleri yapacak.

MEBİS yol yosteriyor

Başkent’teki mezarlıklarda bulunan MEBiS “Mezarlık Bilgisayar Sistemi” vatandaşlara aradığı mezarı bulmasında kılavuz oluyor. Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerinde yerleştirilen MEBiS “Mezarlık Bilgi Sistemi”nde yer alan kiosklar sayesinde vatandaşlar, yakınlarının bulunduğu mezarı, en kısa yolu harita çıktısı alarak kolaylıkla bulabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin önceden yakınlarının mezarlarını daha kolay ve çabuk bulabilmeleri için Mezarlık Bilgi Sistemini, internet ortamına da taşıdı. Başkent’tin geçmişten günümüze defin işlemlerinin yapıldığı mezarlıklardaki merhum kişilere ait ada ve parsel numaralarını içeren mezarlık bilgisine internetten de ulaşılabiliyor.

Mezarlıklarda güvenlik

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezarlıklar güvenle de korunuyor. Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde kabir ziyaretleri yapmaları için Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Sincan Cimşit mezarlıklarında güvenlik önlemleri arttırıldı. Ramazan Bayramı’nda mezarlık içerisinde ve çevresinde görevlendirilecek olan ANFA Özel Güvenlik ekiplerine, emniyet ve zabıta ekipleri de destek sağlayacak.

Dilenci, seyyar satıcı, sahte hoca gibi ziyaretçilerin huzurunu bozacak kişilerin mezarlıklara girmemesi için ANFA Özel Güvenlik personelinin dikkatli olacağına kaydeden yetkililer, hem bayram öncesinde hem de bayram süresince ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şüpheli şahısları gördükleri yerde kolluk güçlerine haber vererek, önleyici tedbirleri uygulayacaklarını söylediler.

Nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olurken, mezarlıklarda bayram süresince hoparlörlerden 08.00-17.00 saatleri arasında Kuran-ı Kerim okunacak.