Mezarlıklarda bayram temizliği

Mamak’ta bulunan mezarlıklarda gerçekleştirilen genel bakım ve temizlik çalışmaları dahilinde ekipler, kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.