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15 Haziran 2018 10:49

Mezun oldular, kaskları attılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencilerinin mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı.

Mezun oldular, kaskları attılar

15 Haziran 2018 10:49


Eğitimlerinin büyük kısmını geçirdikleri İtfaiye Daire Başkanlığı’nda mezuniyet coşkusu yaşayan ve iftarda buluşan 33 öğrenciyi aileleri başta olmak üzere AK Parti Ankara Milletvekili adayları Asuman Erdoğan ile Müzehher Belma Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Başer ve İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi de yalnız bırakmadı. Liseyi dereceyle tamamlayan öğrencilerin dışında İtfaiye Daire Başkanlığından emekli olan personele de başarı plaketleri verildi. İlk yıllarını okullarında, kalan 3 yıllarını da Ankara İtfaiyesi’nde pratik ve teorik eğitimlerle geçiren öğrenciler, diploma töreninde mezuniyet sevincini havaya kep yerine kasklarını atarak yaşadı. Mezun olduktan sonra itfaiyecilikle ilgili bölümün olduğu üniversitede okumak istediklerini belirten öğrencilerden Gülbaşak Göktaş, “Bundan sonra üniversitede İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü’nü okuyacağım. İtfaiyeci olmayı istiyorum” dedi.


Mezun öğrencilerden Mert Türk de, “Çocukluk hayalim” dediği itfaiyecilik mesleği konusunda duygularını şu sözlerle paylaştı:


“İnşallah gelecekte daha da güzel başarılara imza atarız. Bundan sonra üniversite okumayı istiyorum. Onu da bitirdikten sonra inşallah bu mesleğe sahip oluruz. İnşallah bir şekilde bu mesleğin ve bu teşkilatın bir parçası oluruz.”


Mezuniyet töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği 7 yıldır itfaiyeci adayı mezun ettiklerini belirterek, “Bir itfaiyeci 24 saatte hangi olaya müdahale ediyorsa, bu öğrencilerimizi de vakalara izleyici veya görevlendirilerek götürüyoruz. Uygulamalı olarak usta-çırak ilişkisi içinde eğitim alıyorlar. Özellikle kızlarımız gerçekten çok gayretliler ve isteyerek bu bölümü seçiyorlar, çok da başarılı oluyorlar” diye konuştu.




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