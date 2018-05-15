Bölge milletvekili aday adayı Aydın Erkoç, "Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. Bizler ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirsek gençlerimize istihdamda nasıl faydamız olur, tarımda yaşanılan sıkıntıları nasıl çözeriz, sanayideki sıkıntıları nasıl çözeriz bunların çalışmalarını yapacağız" dedi.

Başkent Otomotivciler Derneği, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), OTONOMİ Genel Başkanı ve aynı zamanda Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Aydın Erkoç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2. Bölge milletvekili aday adayı oldu. MHP’nin Ankara İl Başkanlığı tarafından açılan Seçim İletişim Merkezi’nde İhlas Medya’ya röportaj veren Erkoç, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Topluma hizmet etmek için aday olduğunu belirten Erkoç, "İnşallah güzel hizmetler vermeye devam ederiz, bundan önce yaptığımız çalışmalarda ciddi başarılar elde ettik. Otomotiv sektörünü düzene soktuk, Türkiye’nin tüm bölgelerin OTONOMİ’ler açılmaya başladı. Bundan sonra da ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirsek gençlerimize istihdamda nasıl faydamız olur, tarımda yaşanılan sıkıntıları nasıl çözeriz, sanayideki sıkıntıları nasıl çözeriz bunların çalışmalarını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor"

Seçim İletişim Merkezinin açılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Erkoç, "İnşallah burası koordinasyon merkezi olarak her gün toplantı yapacağımız bir merkez olacak. Ayrıca bölgelere ulaşımı kolay bir noktada açıldı" diye belirtti.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Erkoç, "Hepimiz Müslümanız, İslam coğrafyasında yaşanan bu üzüntüler yüreğimizi parçalıyor. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. İnşallah bu son olur" temennisinde bulundu.