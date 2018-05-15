Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 15:17

MHP aday adayı Erkoç: "Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor"

MHP 2.

MHP aday adayı Erkoç:

15 Mayıs 2018 15:17

Bölge milletvekili aday adayı Aydın Erkoç, "Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. Bizler ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirsek gençlerimize istihdamda nasıl faydamız olur, tarımda yaşanılan sıkıntıları nasıl çözeriz, sanayideki sıkıntıları nasıl çözeriz bunların çalışmalarını yapacağız" dedi.


Başkent Otomotivciler Derneği, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), OTONOMİ Genel Başkanı ve aynı zamanda Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Aydın Erkoç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2. Bölge milletvekili aday adayı oldu. MHP’nin Ankara İl Başkanlığı tarafından açılan Seçim İletişim Merkezi’nde İhlas Medya’ya röportaj veren Erkoç, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Topluma hizmet etmek için aday olduğunu belirten Erkoç, "İnşallah güzel hizmetler vermeye devam ederiz, bundan önce yaptığımız çalışmalarda ciddi başarılar elde ettik. Otomotiv sektörünü düzene soktuk, Türkiye’nin tüm bölgelerin OTONOMİ’ler açılmaya başladı. Bundan sonra da ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirsek gençlerimize istihdamda nasıl faydamız olur, tarımda yaşanılan sıkıntıları nasıl çözeriz, sanayideki sıkıntıları nasıl çözeriz bunların çalışmalarını yapacağız" şeklinde konuştu.



"Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor"


Seçim İletişim Merkezinin açılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Erkoç, "İnşallah burası koordinasyon merkezi olarak her gün toplantı yapacağımız bir merkez olacak. Ayrıca bölgelere ulaşımı kolay bir noktada açıldı" diye belirtti.


İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Erkoç, "Hepimiz Müslümanız, İslam coğrafyasında yaşanan bu üzüntüler yüreğimizi parçalıyor. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. İnşallah bu son olur" temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç