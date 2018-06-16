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16 Haziran 2018 11:17

MHP, AK Parti heyetini ağırladı

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen partiler arası bayramlaşmada AK Parti heyeti ağırlandı.

MHP, AK Parti heyetini ağırladı

16 Haziran 2018 11:17


MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bayram ziyareti kapsamında Genel Merkezlerine gelen AK Parti Ankara Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Nevzat Ceylan’ın başkanlığındaki heyeti ağırladı. Şanlıurfa’da esnaf ziyareti sırasında saldırıya uğrayan Ak Parti heyetine baş sağlığı dileyen Karakaya, ’’Türkiye 24 Haziran’da bir demokrasi sınavını daha tamamlayacak. İnşallah Şanlıurfa’daki benzeri bir olayla daha karşılaşmadan bu süreci tamamlamış olacağız. Bu seçimin geçmiş dönemlere kıyasla çok daha demokratik olacağını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.


Fetö ve PKK ile yapılan mücadelelerin yerinde olduğunu ve aksamadan devam etmesi gerektiğini kaydeden Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:


’’Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Kandil inşallah çok kısa sürede Türk bayrağının dalgalandığı yer olacak, bölge tamamen terör örgütlerinden temizlenecek. Operasyon hem bizim milli bekamız açısından hem de vatanlarından edilen insanların topraklarına dönmeleri açısından çok önemli. Cumhur İttifakı’nın başarılı olacağını biliyoruz. Cumhur İttifakı’nı Cumhur iktidarına dönüştürerek, MHP’nin bu yapı içerisinde güçlü olması gerektiğini, Cumhur İttifakı’nın mecliste de güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz.’’


AK Parti Ankara Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Nevzat Ceylan ise Şanlıurfa’da AK Parti heyetine yapılan saldırıyı kınayarak, ’’Hiçbir partiye yakışmayacak bir saldırı. Hiçbir seçimde böyle bir olay yaşanması kabul edilemez’’ şeklinde konuştu.


Karakaya, AK Parti heyetininin yanı sıra BBP heyetini de bayramlaşma kapsamında ağırladı.




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