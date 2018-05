MHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayları Polatlı da tanıtıldı

Bölge Milletvekili Adayları Duygu Kurban Gözüoğlu ile Levent Çağlancı önceki gün MHP Polatlı İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında ilk olarak Bölge Milletvekili adayı Duygu Kurban Gözüoğlu, adaylık sürecini anlattı. Gözüoğlu, şu an MHP Merkez Disiplin Kurulunda üyesi olduğunu belirterek, 27. Dönem 24 Haziran 2018 seçimleri için Genel Başkanımız Kadın ve Genç kotasına inanılmaz önem verdi. Bunun ayak seslerini biz 18 Mart 2018 tarihinde ki büyük olağan kongrede de yaşadık. Merkez yönetimimizde ve disiplin kurulunda 13-14 bayan arkadaşımız mevcut her bölgeye, her seçim bölgesine ve her ile kadına ve gençliğe inanılmaz önem verdi. Bunu listelere yansıttığını da görüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Polatlı’da benim doğduğum yerde seçim çalışmalarının ilk günü bugün ve burada başlamasından dolayı ben çok onurluyum. Burada doğmuş, büyümüş, bir insan olarak, şu anda da vekil adayı olarak, karşınızda olmaktan dolayı da inanılmaz gururluyum’’ dedi. Gözüoğlu, Polatlı’nın bütün sorunlarını bildiğini belirterek Polatlı’nın bir vekil özlemi olduğunu, bunu gidereceklerini söyledi.

Bölge Milletvekili Adayı Levent Çağlancı ise, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kendilerini aday listesine koyarak teveccüh gösterdiğini belirterek, "Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Polatlı 1986 yılında doğdum. Babam Gündoğan köyü, annem Yıldızlı Cumhuriyeti köyündendir. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Polatlı’da tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Üniversite eğitimi görerek 2009 yılı itibari ile üniversiteden mezun oldum. 1 yıl Polatlı’da serbest avukatlık yaptıktan sonra kamu bürokrasine geçerek Hukuk uzmanı olarak devlet kademesinde yer aldım. Bunun yanı sıra 2011 yılından itibaren MHP Genel Merkezi Hukuk Çalışma Grubu bünyesinde çalışmalar yaparak partimize ve davamıza katkı sağlamaya çalıştım. Özellikle 16 Nisan Anayasa değişikliği çalışmaları, sonrasında ki ittifak yasaları yine 7 Haziran seçimleri ve 1 Kasım seçimlerimizde partimize davamıza önemli katkılar sağladığımızı düşünüyorum’’ dedi. Çağlancı, seçim çalışmalarına Polatlı’dan başlayarak bu sürecte Polatlı halkının ve Ankaralı hemşehrilerilerinin oylarına talip olduğunu belirterek, "Cumhur ittifakı ile beraber Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Yine Cumhur ittifakını iktidar yapmak bizim boynumuzun borcudur.”diye konuştu.