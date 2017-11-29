Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ: "CHP'nin Sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın Adını Ağızlarına Alırken Iyi DÜşünmelidir" -
29 Kasım 2017 13:55

MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ: "CHP’nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir" -

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "CHP’nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir.

MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ:

29 Kasım 2017 13:55

CHP’nin AK Parti ile geliştirdiği üslubu MHP için kullanmamasını özellikle tavsiye ederiz" dedi.


MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in MHP ile ilgili açıklamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hem saraya yaranayım, hem partimi kapatmayayım, hem ittifakı kurayım, hem baraj dursun derken burada devreler yanmış’ demiş. Eleştirilerin ve Sayın Devlet Bahçeli’nin karalanmasının sebebi, partimizin birçok alanda olduğu gibi seçim barajı konusunda da inisiyatif almasının ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasıdır. Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP, her teklifimizde niye celalleniyor, niye rahatsız oluyor? Bugünkü CHP, Kandil’in ışığını önüne alıp yürüyenlerdir, yani sizlersiniz. Siz Türkmenler’in feryatlarına kulak tıkayıp, sözde Kürdistan referandumunda Barzani’yi savunup Türkiye karşıtlığı yapmayı bilirsiniz. Bugün gelinen noktada CHP, PKK’nın sözcüsü olmuştur. Seçim barajı konusunda Genel Başkanımız ne söylemiş, önce onu iyi okuyup anlamanızı isteriz diyeceğim ama anlama güçlüğü çektiğiniz açıklamanızdan anlaşılıyor. CHP’nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. CHP’nin AK Parti ile geliştirdiği üslubu MHP için kullanmamasını özellikle tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
12
°
C
  • Perşembe
    12°C
  • Cuma
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç