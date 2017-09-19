MHP Ankara İl Başkanlığına tek aday Turgay Baştuğ

MHP Ankara İl Başkanlığı’nda Turgay Baştuğ’un tek aday olarak katılacağı il kongresi takvimi açıklandı. MHP Ankara İl Başkanlığı’nın 12. Olağan Kongresi 8 Ekim 2017 Pazar günü ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kongre süreci ve yeni il başkan adayının açıklanması dolayısıyla İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankara Milletvekilleri Mustafa Mit ve Erkan Haberal ile başkan adayı Turgay Baştuğ’un katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantının başlangıcında açıklamalarda bulunan MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, milliyetçi ülkücü hareketin örnek bir kongre yaşayacağını söyledi. Daha önce yeniden aday olmayacağını açıkladığını hatırlatan Çetinkaya, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı olarak 7 yılı aşkın bir süredir görevde bulunduk. Liderimize ve davamıza sadakatle, davamız ve Ankaramız için arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yaptık. Şimdi geldiğimiz noktada bir bayrak teslimi yaşanacak. Pazar günü Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde 12. Olağan Kongremizi bir şölen havasında gerçekleştireceğiz. Kongremizde dava arkadaşımız Turgay Baştuğ kardeşim tek aday olarak bundan sonra davamıza ve Ankaramıza hizmetlerde bulunacak. Kendisine Cenab-ı Allah’tan başarılar diliyorum.”

Çetinkaya’nın açıklamasının ardından başkan adayı Turgay Baştuğ söz aldı. Baştuğ, Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyacı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Yolumuz hak yolu, gayemiz yüce Türk milletine hizmettir. Allah’ın rızasını kazanmak için çıktığımız bu yolda önümüze çıkan her engeli aşar, dağları yol yapar yine de hedefimize ulaşırız. Bizler şerefli bir bayrağın taşıyıcısı, kutlu bir davanın bekçileriyiz. Allah’ın izniyle tüm dünyaya milliyetçi ülkücü hareketin gür sesini bir kez daha Ankara’dan haykıracağız. Ankara İl kongremizi bu manevi iklimde, birlik ve beraberlik duygusunu daha da perçinleyerek toy havasında gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dava arkadaşlarımı selamlıyor, Ankara İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bugüne kadar beyefendi kişiliği, dava ve lidere sadakatli kimliğiyle Ankara İl Başkanlığı görevini yerine getirmiş olan sayın Fatih Çetinkaya Başkanıma ve fedakar yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.