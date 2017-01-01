MHP Ankara İl Başkanlığı’ndan polislere yeni yıl ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, Ankaralıların yılbaşına huzur ve güven içinde girebilmesi için yoğun mesai harcayan emniyet mensuplarını ziyaret ederek, çay ve kumanya ikram etti.

MHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, yılbaşı gecesinde görev yapan emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı. Teşkilat üyeleri, Ankaralıların yılbaşına huzur ve güven içinde girebilmesi için vazife başında olan polisleri ziyaret ederek, çay, börek ve tatlı ikramında bulundular. MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, yılbaşı gecesinde Ankaralıların huzurunu sağlamak için ‘soğuk’ demeden çalışan emniyet güçlerinin yanında olduklarını söyledi. Çetinkaya, “MHP Ankara İl Başkanlığı, yılbaşı gecesinde huzurumuzu bekleyenlerin yanına koştu. Bu kış gününde onlara gittik; bir lokma katık ve bir yudum sıcak çayla misafirleri olduk. Yeni bir yıla Başkentli hemşehrilerimiz huzur içinde girerken şüphesiz canı pahasına görevinin başında olan polislerimiz vardı. Bizler için sabaha dek ayakta kaldılar. Başkentimizin fedakar polisleri başta olmak üzere, ülkemizin her tarafında zor ve yoğun bir mesai sarf eden tüm güvenlik güçlerine duacıyız, minnettarız. Cenab-ı Allah’tan hepsine selamet diliyorum” ifadelerini kullandı.