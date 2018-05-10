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10 Mayıs 2018 12:26

MHP Ankara Milletvekili aday adayı İlkay Uyar Kaba’dan teşkilatlara ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara 3.

MHP Ankara Milletvekili aday adayı İlkay Uyar Kaba’dan teşkilatlara ziyaret

10 Mayıs 2018 12:26

Bölge Milletvekili aday adayı avukat İlkay Uyar Kaba, seçim kampanyası çalışmaları kapsamında Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan’da teşkilat mensupları ile buluştu.


MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili aday adayı avukat İlkay Uyar Kaba, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan teşkilatlarını ziyaret etti. İlkay Uyar Kaba, ziyaretleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ziyaretlerimizde 24 Haziran seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunduk. Sayın ilçe başkanlarımıza, yönetimlerine ve sevgili kadın kolları başkanlarımıza nazik karşılamalarından ötürü teşekkür ediyorum. Adaylığım hususunda iyi dilekleri ve temennileri için herkesten Allahım razı olsun. Ülkemizin gerek içteki, gerekse dıştaki mihrakların hedefinde olduğu bu günlerde her türlü oyunu ve hileyi önceden gören liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in başında bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi’nde bir nefer olarak kaçmadan, korkmadan, satmadan, satılmadan siyaset yapmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayım” dedi.




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