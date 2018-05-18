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  •  » MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın Ve Feti Yıldız, MHP Milletvekili Aday Listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Teslim Etti.
18 Mayıs 2018 17:00

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

IHAAW170015-SIY/18-05-2018 - MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

18 Mayıs 2018 17:00

18.05.2018 17:00:15 TSI NNNN




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