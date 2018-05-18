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MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın Ve Feti Yıldız, MHP Milletvekili Aday Listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Teslim Etti.
18 Mayıs 2018 17:00
MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
IHAAW170015-SIY/18-05-2018 - MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
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18 Mayıs 2018 17:00
18.05.2018 17:00:15 TSI NNNN
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