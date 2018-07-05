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MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Cinsel Istismar Sadece Bir Organın Işleviyle Ilgili Bir Sorun Değil, Bir Zihniyet Meselesidir. İdamsa Idam" Dedi.
05 Temmuz 2018 11:17
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Cinsel istismar sadece bir organın işleviyle ilgili bir sorun değil, bir zihniyet meselesidir. İdamsa idam" dedi.
IHAAW111732-SIY/05-07-2018 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Cinsel istismar sadece bir organın işleviyle ilgili bir sorun değil, bir zihniyet meselesidir.
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05 Temmuz 2018 11:17
İdamsa idam" dedi. 05.07.2018 11:17:32 TSI NNNN
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