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  •  » MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Listelerimizi YSK'ya Teslim Ettik. 600 Adayın 70'ı Kadındır" Dedi.
18 Mayıs 2018 17:25

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Listelerimizi YSK’ya teslim ettik. 600 adayın 70’ı kadındır" dedi.

IHAAW172524-SIY/18-05-2018 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Listelerimizi YSK’ya teslim ettik.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,

18 Mayıs 2018 17:25

600 adayın 70’ı kadındır" dedi. 18.05.2018 17:25:24 TSI NNNN




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