MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üçüncü havalimanının açılışına yönelik olarak Bahçeli,Türkiye gelişen, büyüyen, Selçuklu kartalı gibi çift başlı bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı doğuda olan ve gittikçe güçlenen bir ülke. Böyle bir ülkeye böyle büyük bir havaalanına ihtiyaç olduğu kanaati toplumca benimsenmektedir. Bizde bu hizmeti sunmuş olanları tebrik ediyoruz. 'Allah hayırlı uğurlu etsin' diyoruz" dedi.

MHP lideri Bahçeli Hamamönü'nde bulunan Osmaniye Vakfı'nın açılışına katıldı. Açılışa, MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Drumaz, Mevlüt Karakaya, Nevin Taşlıçay, Feti Yıldız, Deniz Depboylu ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da katıldı. Bahçeli, Vakıfta gezdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, 29 Ekim resepsiyonuna gitmeme nedenine ilişkin soruya,”Diğer siyasi partilerin tutum ve davranışları ile bizi karıştırmayınız. Bize farklı bir soru şeklinde yöneltirseniz, memnun edersiniz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara adayı olmasına ilişkin olarak, “Sayın Melih Gökçek beyle yakın zamanda görüşmemiz olmamıştır. Kendisine Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir önerimiz bulunmamaktadır. Ancak Ankaralılar 20 yılı aşkın süredir Belediye Başkanı olarak büyük hizmetler sunmuş olan bu şahsiyeti tekrar Belediye Başkanı olarak görme arzusunu zannederim AKP dahil olmak üzere her partiye ulaştırmış olabilirler. Bize de böyle bir yaklaşım vardır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir, onu Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de Belediye Başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. 15 Temmuz gecesine herkes çok iyi hatırlamalıdır. Bir çok kişinin evlerinde olmadıkları saatlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Melih Gökçek bey yürüyen tankların Ankara'ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyenin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiş, halkı aydınlatma konusunda da Kızılay'da bir haftayı aşkın sürekli mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi Belediye Başkanı olama görevinin ötesinde Türkiye'nin darbeyle veya kalkışmayla karşı karşıya kalmaması için de olağanüstü gayret göstermiştir, demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gönül rahatlığı ile 'Ben Belediye Başkanı olmak istiyorum' diyor ise, o da ayrı bir konudur ve Milliyetçi Hareket Partisi şeref kazandırır'' değerlendirmesini yaptı.

Üçüncü havaalanının açılışına yönelik olarak ise Bahçeli, "Türkiye gelişen, büyüyen, Selçuklu kartalı gibi çift başlı bir ayağı Avrupa'da , bir ayağı doğuda olan ve gittikçe güçlenen bir ülke. Böyle bir ülkeye böyle büyük bir havaalanına ihtiyaç olduğu kanaati toplumca benimsemektedir. Bizde bu hizmeti sunmuş olanları tebrik ediyoruz. 'Allah hayırlı uğurlu etsin' diyoruz" diye konuştu.