Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden askıda ekmek uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım ‘Askıda Ekmek Projesi’ geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır, esastır. Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib ‘Ekmek-Tuz Hakkı’ kavramıyla vefakar olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir. Yusuf Has Hacib diyor ki: ‘Tuzu, ekmeği bol tut, başkalarına ikram et; bir kimsenin ayıbını görürsen açma, üstünü ört.’ Yine bize şöyle sesleniyor: ‘Adının namlı ve şöhretli olmasını dilersen, başkalarına tuz-ekmek yedir; yaşamak dilersen, yine aynı şeyi yap’" ifadelerini kullandı.

"Türk kültür ve sosyal hayatında, ‘Ekmek ve Tuz Hakkı’ dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir semboldür"

"Asırlar içinde büyüyüp kökleşen Türk kültür ve sosyal hayatında, ‘Ekmek ve Tuz Hakkı’ dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir semboldür" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Askıda Ekmek Projesi’nin temelleri köklü bir geçmişe sahip Türk adet ve ananelerinden feyzini almıştır. Diyor ki Yusuf Has Hacib: ‘İnsanlara güler yüz göster ve onlara tatlı sözle tuz-ekmek yedir.’ ‘Gözü tok, başkaları üzerinde tuz-ekmek hakkı olan, cömertlerin namlısı ne der dinle. Malını insanlara dağıt, yedir, içir; mal seni kullanacağına, sen onu kullan.’ Derin ve kavrayıcı anlamını hem dinimizde hem de Ekmek-Tuz Hakkı’nda bulan Askıda Ekmek Projesi, kadim Türk kültürünün şükran, minnet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık, mertlik, dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma ve hatırlama vasıflarını mahiyet ve mevcudiyetinde taşımaktadır."

"Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir"

Türkmenistan ve Kazakistan ziyaretinde kendisine ekmek ve tuz ikram edildiği sırada çekilen fotoğraflarını da paylaşan Bahçeli, "17-21 Şubat 2001 tarihlerinde resmi olarak ziyaret ettiğim Türkmenistan ve Kazakistan’da şahsıma ekmek ve tuz ikram edilmiş, Türk kültürünün canlı, şanlı ve yaşayan niteliklerine bizzat şahit olmuştum. Paylaştığım fotoğraflar ise o günlerin yadigarları arasındadır. Bilinmelidir ki, Türk varsa umut vardır, huzur vardır, pırıl pırıl parlayan ufuk vardır. Türklük ayaktaysa, yüce dinimize bağlılık hakkıyla yaşanıyorsa muhtaç kalmışların, dara düşmüşlerin elbette ellerinden tutulacaktır. Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım. “Ekmek-Tuz Hakkı” Türk kültürünün müşfik bir mükafatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir" açıklamasında bulundu.