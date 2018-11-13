MHP lideri Bahçeli: "Ederi 12 milyon dolar olduğu ilan edilen canilerin bizim nezdimizde delikli kuruş kadar değeri yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ederi 12 milyon dolar olduğu ilan edilen canilerin işin özünde bizim nezdimizde delikli kuruş kadar değeri yoktur. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG'li ve PKK'lı teröristler aynısıdır. ABD bölgemizde karıncayı bile izlerken, herkesi gözetlerken, kimin ne yaptığını takip ederken 3 PKK'lının yerini mi bilmeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yakalanması karşılığında 12 milyon dolar ödül vereceğini açıklamasına yönelik değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Washington yönetimi Kandil çetesinin 3 hain elebaşı ile ilgili kimlik veya yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 12 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı. Teröristlerin başına ödül konulması sahip olunan niyet ve zamanlama itibariyle oldukça kuşku vericidir. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımadıklarını söylemiştir ve meselenin püf noktası da burasıdır. ABD'nin YPG'yi kollayıp PKK'yı hedef haline getirmesi tamamen kandırmaca, yeni bir aldatma serüvenidir. ABD, YPG'yi silahlandırmakta, eğitim desteği vermektedir. ABD'li askerler YPG'liler ile kol kola devriye turu atmakta, beraber yeyip içmektedir. ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye'nin paylaşılması hususunda derin bir anlaşma, alçak bir paslaşma vardır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin altyapı çalışmaları, bina faaliyetleri sinsice, kurnazca, kalleşçe devam etmektedir. PKK'lı teröristlerin başına ödül koymak, PYD/YPG'yi perdelemek, gözlerden uzak tutmak demektir. Ederi 12 milyon dolar olduğu ilan edilen canilerin işin özünde bizim nezdimizde delikli kuruş kadar değeri yoktur. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG'li ve PKK'lı teröristler aynısıdır. ABD bölgemizde karıncayı bile izlerken, herkesi gözetlerken, kimin ne yaptığını takip ederken 3 PKK'lının yerini mi bilmeyecektir. Eğer bilmiyorlarsa, görmüyorlarsa ya uyduları bozulmuş ya da gaflet uykusuna bulamışlardır. Başlarına ödül koydukları PKK'lılar ile sabah akşam beraber olan, mağara deliklerinde teröristler ile karşılıklı oturan ajanları da mı Washington yönetimini bilgilendirmekten acizdir. ABD yönetimi YPG'yi saklayıp PKK'yı sobelemek ile milletimizin gözünü boyayacağını, akılları çeleceğini, sempati uyandıracağını zannetmesin. YPG'yi PKK ile savaştırmaktan bahsedenler zeka özürlü değilse, kesinkes riya ve yalan kapanına sıkışmışlardır" açıklamasını yaptı.