Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 15:31

MHP lideri Bahçeli: “OHAL devam etmelidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle bayramlaşma töreninde OHAL’in devam etmesi gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli: “OHAL devam etmelidir”

26 Haziran 2017 15:31

Bahçeli, CHP Genel Başkanı tarafından başlatılan “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili ise, “CHP, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye’nin Ankara’dan İstanbul’a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur” dedi.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bütün yan tesirleri başta olmak üzere etkisini ortadan kaldırabilmek için Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini kaydeden Bahçeli, OHAL uygulamasının devam etmese gerektiğine dikkat çekti. OHAL kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “OHAL’i demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz’un tesir alanı üzerinde tarafkir olanlardır. Onun için herkes haddini bilmeli, ne düşünüyorsa onu açıkça söylemelidir. OHAL’i bahane ederek 15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip çıkmamalıdır. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye’de parlamento kalacak mıydı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne hale düşecekti, adaletin A’sından kim bahsedecekti, hangi adalet uygulanacaktı? O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi, Ankara Başkentimiz mi olacaktı? Bunları hep beraber dikkate almak lazımdır” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili “Türkiye’yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur” diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“CHP, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye’nin Ankara’dan İstanbul’a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayış içerisinde MHP hassasiyetini korumaktadır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışıyla doğruları söylemekte, gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. Fakat kaos, kargaşa, kriz, kumpas bunlara yaramayacaktır. Önümüzdeki günlerde Türk milletinin istikrarı, huzuru, demokrasisi ve normalleşme sürecini dikkate alan çalışmalara yürüyecekleri yerde Meclise gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!