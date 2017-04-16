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16 Nisan 2017 12:43

MHP lideri Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı

Milliyetçe Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda oyunu Anıttepe Ortaokulunda kullandı.

MHP lideri Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı

16 Nisan 2017 12:43


MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anıttepe Ortaokuluna gelerek 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli’nin oy kullanacağı okulda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kimyasal ölçüm gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri de okulda güvenlik önlemi aldı.


Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, “Türkiye’de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin bu katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır” ifadelerini kullandı.




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