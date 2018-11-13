MHP lideri Bahçeli: “Tunceli Nazimiye'de donmak, Hakkari Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalıdır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tunceli Nazimiye'de donmak, Hakkari Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Bahçeli, 5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasının cephanelik bölümünde meydana gelen patlamayı hatırlatarak, "Bu patlamada 25 evladımız şehit düşmüş, 3'ü sivil olmak üzere 11 evladımız yaralanmıştı. Yeni bir mühimmat depo felaketine maruz kalmamız düşündürücü ve yürek yaralayıcıdır. Demek ki Afyonkarahisar olayından gerekli ders ve sonuçlar çıkartılamamıştır. 7 kahramanımızın şehadetine yol açan Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamada herhangi bir ihmal, atalet ve gevşeklik varsa sorumlular bulunup ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Tunceli Nazimiye'de donmak, Hakkari Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalıdır” ifadelerini kullandı.