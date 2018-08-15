MHP lideri Bahçeli’den ABD’ye sert dolar açıklaması (2)

Şimdi doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar. 15 Temmuz’da tepemizden atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD ile yaşanan son gelişmeler ve buna bağlı olarak döviz piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD yönetiminin büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasında olduğunun altını çizen Bahçeli, ABD’nin hata üstüne hata yaptığını söyledi. Trump’ın "Evanjelist bir Papazın" derdine düştüğünü, dış politikasının ana dinamiği yaptığını kaydeden Bahçeli, "Bu papaz ki, şaibelidir, FETÖ ve PKK’yla bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur. ABD yönetimi, söz konusu papaz uğruna bütün müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak, Türkiye’yle köprüleri atacak bir duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Neden bu kadar ön plandadır? Nedir gizlenen, nelerdir saklanan? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan? ABD’yi bir Papaz için gemileri yakmaya götüren asıl sebepler zincirini milletimiz, özellikle Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir? Bu kiralık şahsın karanlık irtibatları vardır ve bağımsız, tarafsız Türk mahkemelerinde hukuki süreç devam etmektedir" diye konuştu.

FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi

"Eğer Pensilvanya’daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelebilecektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır. ABD, konu Pensilvanyalı kardinal olunca adaleti hatırlayıp hatırlatırken, sıra ülkemizdeki casus papaza gelince bırakılmasını istemesi, dayatmalarla emeline muvaffak olma çabası muhal olan bir hayaldir. Türkiye bir hukuk devletidir. Ve hukukun önünde herkes eşittir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Mütekebbir Trump ve çevresinin hevesleri beyhudedir. Papazın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını patavatsızca, pervasızca dile getirmişlerdir. Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçi ve spekülasyoncu alçaklarla Türkiye’nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır. Unutulmasın ki, ABD yönetimi stratejik ortaklığa ihanet etmiş, kendi ayağına kurşun sıkmıştır."

"Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz"

Bahçeli, Trump’ın alenen Türk milletine döviz üzerinden ateş açtığını, sosyal, ekonomik ve siyasal yıkımın vasat ve iklimini oluşturmanın akıllarınca hesabını yaptığını belirterek, Trump’ın ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel bunalım çıkardığını kaydetti. Trump’ın günlük mesaisinin büyük bir kısmını Twitter başında geçirdiğini, abuk subuk mesajlarla insanlığın denge ve düzenini tehlikeye attığını dile getiren Bahçeli, bu gidişle ABD’nin okyanusun karşı kıyısındaki düşman kampı olarak sivrileceğini aktardı. Türk milletinin hiçbir güce tamah etmeyeceğini, hiçbir tehdide eğilmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir. Türkiye’nin duruşu hakkı yenen mazlumların duruşudur. Türkiye’nin varlığı milyarlarca din kardeşimizin ve soydaşımızın umududur. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmez, etmeyecektir. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz" şeklinde konuştu.

"Doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar"

Bahceli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ederi bir dolar olan hainlerin dövizdeki fiyat artışından havalara uçması, sosyal medya üzerinden manipülasyon yapmaları, dedikodu çıkarmaları düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir. Kim ekonomik türbülanstan dolayı ellerini ovuşturuyorsa ona dikkat ediniz, ya kökünde bir bozukluk, ya sütünde bir leke, ya da mizaç ve meşrebinde hıyanetin çıkmayacak izi vardır. Kaçak ve karaborsacı siyasetin türev ve kalıntılarının felaket tellallığı, fırsat bu fırsat diyerek Cumhurbaşkanı’na ve hükümete saldırmaları işbirlikçiliktir, vatana ihanetle eşdeğer bir çürümüşlüktür. Türkiye’den 1 dolarlık alçaklarla intikam alamadılar, işgali başaramadılar. Şimdi doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar. 15 Temmuz’da tepemizden atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir. Oyun büyüktür, barbardır, aşağılıktır. Ve Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir."

"Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir"

Dövizdeki tırmanışa yönelik hem siyasi hem de ekonomik tedbirlerin peyderpey devreye alındığını hatırlatan Bahçeli, "Bundan memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim. ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını, yüzde 100 oranında arttırılan ek mali yükümlülükleri samimiyet ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum. Başta Rusya olmak üzere, komşu ülkelerin sorumlu açıklamalarından, duyarlı yaklaşımlarından; ayrıca AB ülkelerinden yükselen müspet ve tutarlı değerlendirmelerden bahtiyarlık duyuyorum. Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu’nun ABD Başkanı’nın gümrük tarifelerini artırmasını gayri meşru ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı bulması son derece anlamlıdır. Altını kalın olarak çiziyorum ki, Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Türkiye’de yaşananların, bazı Nobel ödüllü iktisatçıların uyduruk tezlerinin aksine, 1998 Asya Kriziyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ortada bir kriz yoktur. Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır. Şu günlerde Türk lirasına çok yoğun ve şiddetli bir operasyon mevcuttur, melanet provokasyon tedavüldedir. Bu itibarla dalgalı kur rejimi keskin iniş ve çıkışlar yaşamaktadır. Buna rağmen alınan tedbirler ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye’nin üzerinde dolaşan karabulutlar dağıtılacaktır. Türk lirası kazanacak, kumdan kale olan dolar eninde sonunda kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

"15 gelen, 15 gidenden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bahçeli, İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Hayati Arkaz’ın MHP’ye geçmesine yönelik eleştirilere ilişkin, "15 gelen, 15 gidenden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar" cevabını verdi.

Yerel seçimlerin erkene alınacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Bahçeli, "Bunlar panik havarilerinin söylemleri. Basın olarak da bunlara itibar edip soru haline getirmeyiniz lütfen" dedi.

Bahçeli, "Doların yükselişinden sonra milli para seferberliği başlatıldı. MHP Genel Merkezinin kasasında bulunan bir miktar döviz çevrildi. Ne kadar çevrildiğini merak ediyoruz açıkçası" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"MHP, hazine yardımının dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa el açmaz. Hazineden neyi almışsak partimizi onunla yönetmeye çalışıyoruz. Bu arada bazı değerlendirmeler yapıyorken, dövize bağlanmış olan banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Bankadan merak edenler ne kadar paramızın olduğunu sorabilirler. Ama esas merak edilenler, çok holdingden beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını döviz, ne kadarını euro, ne kadarını da Türk parası aldıklarını öğrenmek isteriz."