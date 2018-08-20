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20 Ağustos 2018 10:32

MHP, LÖSANTE Hastanesinin sorunları için devreye girecek

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, LÖSANTE Hastenesi’nin sorunlarının acilen çözüm beklediğini belirterek, “Bu sorunların ivedilikle çözülmesi için, Milliyetçi Hareket Partisi olarak devreye girip, bir tuğla da biz koymuş olacağız.

MHP, LÖSANTE Hastanesinin sorunları için devreye girecek

20 Ağustos 2018 10:32

Konuyla ilgili Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile irtibat kuracağımızı mübarek Kurban Bayramı öncesinde duyuruyoruz” dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, yaptığı açıklamada, “İnsanlık ölmesin, İnsanlar da ölmesin” ülküsü ile yola çıktılar, bunun için “Bir tuğla da siz koyar mısınız?” diye sordular. Milyonlarca kişi LÖSEV’e inandı ve güvendi. Aziz Milletimizin desteğiyle LÖSANTE Hastanesinin temelleri atıldı ve nihayetinde hizmete açıldı. Şahsım da, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatıyla; LÖSEV Vakfına bağlı LÖSANTE Hastanesini ziyaret ettim. Şimdiye kadar yapılanlar ve acilen yapılması gerekenler hakkında, başta LÖSEV Yönetim Kurulu olmak üzere yetkililerden bilgi aldım. Buna göre lösemiye veya kansere yakalanmış çocuklarımıza tamamen ücretsiz tedavi hizmeti veren hastanede, söz konusu hastalıkların pençesine düşmüş çocuklar için her şey düşünülmüş” ifadelerini kullandı.


Hasta çocukların psikolojisi de düşünülerek düzenlenen polikliniklerin, tedavi sürecini çocuklar için adeta bir oyun haline de dönüştürdüğüne dikkat çeken Depboylu, şunları kaydett:


“Şimdiye kadar da çok sayıda çocuğumuz uygulanan tedaviler sonucunda, yakalandığı hastalığı yenmeyi başarıp, hayatına kaldığı yerden devam etmiş. Onların her biri şimdi Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek sağlıklı bireyler. Ancak LÖSANTE hastanesinin, uzun süre medyaya da konu olan bazı sorunları var. Bu sorunlar acilen çözüm bekliyor. 400 Yataklı olarak inşa edilen LÖSANTE hastanesine, sadece 75 yatak için ruhsat verilmiş. LÖSEV gönüllüleri, kalan 325 yatak için de gerekli ruhsatın verilmesi. Hasta çocuklarımızın tedavileri için gerekli branş doktorlarının kadrolarının verilmesi. Çalıştırma ruhsatı olmadığı için, hastanede kurulu dünyanın en gelişmiş kanser tedavi cihazına, söz konusu ruhsatın verilerek atıl durumdan çıkarılması. Yine hastanede kurulu olup, çalışma ruhsatı olmadığı için atıl durumda bekletilen koroner anjiyografi cihazı için de çalışma ruhsatı verilmesi. İşte tüm bu sorunların ivedilikle çözülmesi için, Milliyetçi Hareket Partisi olarak devreye girip, bir tuğla da biz koymuş olacağız. Konuyla ilgili Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile irtibat kuracağımızı mübarek Kurban Bayramı öncesinde duyuruyoruz. Ülkemizin geleceği sevgili çocuklarımız şifa bulsun, güzel bir geleceğe umutla baksın, yüzleri hep gülsün.”




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