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18 Mayıs 2018 18:16

MHP milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi

ANKARA (İHA) – MHP, milletvekili adayı listelerini YSK’ya teslim eden ilk parti oldu.

MHP milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi

18 Mayıs 2018 18:16


27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listesi belli olan ilk parti MHP oldu. Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız dosyaları Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etti.


Yalçın, YSK’dan çıkarken yaptığı açıklamada, MHP’nin 87 seçim çevresinde yani seçim çevrelerinin tamamında seçime gireceğini söyledi. 600 milletvekili adayının yer aldığı listeyi eksiksiz şekilde YSK’ya teslim ettiklerini belirten Yalçın, "Bu gidişatta partimiz artık sahalarda sizlere ve kamuoyuna takdim ettiğimiz 600 güzide insanımızla birlikte önümüzdeki seçimlerde yeni sistemin ne olduğunu, Cumhur İttifakı’nı, ülkede yaşanan bu değişimin neden gerekli olduğu izahını yapacaktır" açıklamasında bulundu.


Milletvekili aday listelerinin bin 730 değerli dava arkadaşlarının içinden seçildiğini, neticede 600 kişiden oluştuğunu ifade eden Yalçın, bunlardan 70’inin kadın, 6’sının engelli olduğunu ifade etti.


Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:


"Bugünkü başvurumuzun öncelikli olarak devletimize, ülkemize, milletimize, partimize ve bizimle yola çıkmak suretiyle kamuoyunun karşısına çıkan değerli arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”




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