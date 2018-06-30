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30 Haziran 2018 18:04

MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam’a teşekkür etti

24 Haziran Milletvekilli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 3.

MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam’a teşekkür etti

30 Haziran 2018 18:04

Bölge Milletvekili seçilen Yaşar Yıldırım Kızılcahamam’a geldi.


MHP Ankara Milletvekili Hemşerimiz Yaşar Yıldırım, Ankara eski il Başkan yardımcısı Tahir Taşkın ve beraberindeki heyet, Kızılcahamam Kargasekmez mevkiinde Belediye MHP Meclis Üyesi Murat Can, Hamis Tüfekci, MHP İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, SKM Başkanı Yusuf Öztürk ve vatandaşlar tarafından karşılandı.


Milletvekili Yaşar Yıldırım ve Tahir Taşkın ile otobüs üzerinden Kızılcahamam’ı dolaşarak hemşerilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.


MHP Kızılcahamam İlçe teşkilatına geçen Milletvekili Yaşar Yıldırım, İHA muhaberiri aracılığı ile tüm Kızılcahamamlı hemşehrilerine teşekkür etti.




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