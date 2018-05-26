MHP seçim beyannamesini açıklıyor

AK Parti’nin ardından seçim beyannamesini tamamlayan bir diğer parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu’nda açıklanacak. YSK’ya milletvekili adaylarını sunan ilk parti olan MHP, seçim şarkılarını da belirledi.

MHP’nin beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı’nın hedefleri yer alıyor.

Beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar çeşitli vaadler ele alınıyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af konuları dikkat çekiyor. Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor. Ayrıca ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadi de bulunuyor.

Tüm bu konuların detayları Bahçeli’nin beyannameyi açıklamasıyla netleşmiş olacak. Diğer yandan partinin 600 kişilik kadrodan oluşan milletvekili adayları da tanıtılacak.

Öte yandan, MHP’liler sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Arena Spor Salonuna gelmeye başladı. Partililer, "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli", "Lidere sadakat şerefimizdir" gibi sloganlarla Bahçeli’nin gelişini bekliyor. Basın mensupları ise kendilerine ayrılan bölümde haber ve yayınlarını sürdürmeye devam ediyor.

Arena’nın dışında da güvenlik güçlerince yoğun önem alındı. Partililer ve vatandaşlar çeşitli arama noktalarından geçerek içeri girebiliyor.