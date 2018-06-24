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24 Haziran 2018 22:37

MHP’de seçim coşkusu

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde partililer kutlama yaptı.

MHP’de seçim coşkusu

24 Haziran 2018 22:37


Ankara’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy verme işleminin ardından ilk seçim sonuçlarını alan Cumhur İttifakında yer alan AK Parti’liler ve Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) bayraklarla sokağa dökülerek, kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçimlerde önde gelmesi üzerine partililer hem yürüyerek hem de konvoy oluşturarak Genel Merkeze geldi. Yüzlerce vatandaş MHP Genel Merkezine ulaşarak burada toplanmaya başladı. Büyük sevinç yaşayan AK Parti’li ve MHP’liler ellerindeki Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Bozkurt işareti yapan MHP’liler "Ölürüm Türkiyem" şarkıları söyledi. Davullu zurnalı kutlamalar yapılırken, araçlarını bayraklarla donatan vatandaşlar da kornalarla kutlamaya coşku kattı.


Diğer yandan Genel Başkan Bahçeli’nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiği belirtildi. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.


Partililerin coşkusu sürüyor.




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