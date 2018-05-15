MHP’de "Seçim İletişim Merkezi" açıldı

AK Parti ile oluşturduğu Cumhur İttifakı ile yoluna devam eden MHP, 24 Haziran seçimleri için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Seçim propagandası kapsamında sloganlar, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştıran MHP, AKP ile yaptıkları ittifak için, "Cumhur İttifakı, milletin aklı" sloganını geliştirdi. MHP’nin erken seçim beyannamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak. Beyannamede, temel vurgu, ’2023 Türkiye’sine yönelik olacak. ’Güvenlik’ başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.

Propaganda hazırlıkları tamamlanırken diğer taraftan milletvekili aday adayları ve komiteler de çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından daha iyi koordine amaçlı ’Seçim İletişim Merkezi’ kuruldu. Kazım Karabekir’de bulunan merkez, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ülkede 3 günlük yas edilmesi üzerine sade bir törenle açıldı. Açılışta önce Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, tüm şehitler ve Filistin’de zulme uğrayıp hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ardından da kurdele kesilerek merkez açıldı. Aralarında Türkiye Gazetesi eski çalışanı gazeteci Mehmet Salih Arvas, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Başkent Otomotivciler Derneği Başkanı Aydın Erkoç’un da yer aldığı milletvekilliğine aday olan bir çok isim açılışa katıldı.