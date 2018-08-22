MHP’den CHP’ye bayram ziyareti

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Bayramlaşmalar çok güzel niye bunu bayramlarla sınırlı tutuyoruz. Yılın diğer zamanlarında da bu görüşmeleri yapalım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak’tan oluşan heyet, CHP’ye bayram ziyaretinde bulundu. Bayramlaşma için gelen MHP heyetini CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi üyeleri Gamze Pamuk Ateşli, Bülent Ecevit Tatlıdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay karşıladı.

Depboylu, bayramlarda siyasi partiler arasında bayramlaşmayla bu kültürün yaşatılmasının önemine değindi.

Hamzaçebi ise Meclisteki çalışmalarından dolayı Depboylu’yu tebrik etti.

"Yılın diğer zamanlarında da görüşmeler yapalım"

Hamzaçebi, "Bayramlaşmalar çok güzel niye bunu bayramlarla sınırlı tutuyoruz. Yılın diğer zamanlarında da bu görüşmeleri yapalım. Şu güzelliği yılın her döneminde yaşayalım" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir ülkeyiz atlatırız"

Depboylu, iyi bir değerlendirme yapılarak beyin göçünün nasıl engelleneceği, bilimsel çalışmaların nasıl daha nitelikli güçlü hale getirilmesi konusunda adım atılması gerektiğini anlatarak, "İnancım yüksek" dedi. Depboylu, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Epey zorluk yaşadık. Henüz atlatabilmiş değiliz ama atlatacağız. Güçlü bir ülkeyiz biz atlatırız" diye konuştu.

"21. yüzyılda Türkiye çok güçlü bir ülke olacaktır buna inancımız tamdır"

Hamzaçebi de şunları kaydetti:

"Ülkemizin, milletimizin gücüne inanıyoruz. Hükümetler yönetimler gelir geçer ama Türkiye o gücünü muhafaza eder. 21. yüzyılda Türkiye çok güçlü bir ülke olacaktır buna inancımız tamdır."

Öte yandan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay’ın beraberindeki heyet ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın beraberindeki SP heyeti de CHP’ye bayram ziyaretinde bulundu.