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17 Haziran 2017 10:27

MHP’den soydaşlarla iftar

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, teşkilat mensuplarıyla birlikte, Ramazan münasebetiyle çeşitli ülkelerden Türkiye’ye sığınan Özbek ve Türkmen ailelerin yanı sıra şehit ailelerini ziyaret ederek iftar ve sahur sofralarına misafir oldu.

MHP’den soydaşlarla iftar

17 Haziran 2017 10:27


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve teşkilat mensuplarıyla birlikte, Ramazan münasebetiyle çeşitli ülkelerden Türkiye’ye sığınan Özbek ve Türkmen ailelerini ziyaret ederek iftar ve sahur sofralarına misafir oldu.


MHP heyeti, Ankara İl Kadın Kolları ve Pursaklar İlçe Teşkilatı mensuplarıyla birlikte Pursaklar’da yaşayan Afganistan’dan gelen iki Özbekistanlı soydaşın evlerine misafir oldu. Çetinkaya başkanlığındaki heyet, Ubeyde Muhammedi ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı daha sonra Pursaklar’da yaşayan Kamerdin Özbek ailesini ziyaret ederek birlikte çay içip sohbet etti.


Çetinkaya ve Haberal, sahurda da MHP Yenimahalle İlçe Teşkilatı mensuplarıyla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin masraflarını üslenerek sağlığına kavuşmasına vesile olduğu Telafer’den gelen Türkmen çocuğu Ayşe’nin ailesine konuk oldu.


Erkan Haberal, il teşkilatının her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Özbek ve Türkmen soydaşların evlerine konuk olup birlikte iftar yapıp sohbet ettiklerini, bu programa kendilerinin de katılarak soydaşların sıkıntılarını dinlediklerini söyledi. Haberal, özellikle yerini yurdunu terk ederek Türkiye’ye sığınan soydaşların Türkiye’de üvey evlat muamelesi görmelerinden derin ızdırap duyduğunu ifade ederek, Irak ve Suriye’den gelen mültecilerin aksine Türkmenlerin ekonomik, sosyal ve sağlık sıkıntılarının çok olduğunu belirterek Türk Devletinin soydaşlara sahip çıkmasının artık zamanının geldiğini kaydetti.




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