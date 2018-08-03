MHP’li Baştuğ’dan ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına destek

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, ekmeğin kilosuna yapılan yüzde 15 zammın ardından MHP lideri Bahçeli’nin konuya dikkat çekmek için başlattığı proje çerçevesinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir fırını ziyaret etti. Baştuğ burada yaptığı açıklamada, "Liderimiz, çağrısı ile ülkemizin dört bir yanında askıda ekmek uygulaması başladı. Bizler inanıyoruz ki bu çalışma bir günlük olmayacak. Ekmek almaya ve askıya çıkarmaya hem teşkilatlarımız hem de vatandaşlarımız her gün devam edecektir. Ticaret Bakanlığı’nın ’ekmeğe zam yok’ demesi bu projenin engellenmesi için bir sebep değildir. Türkiye genelinde bütün il ve ilçe başkanlıklarımıza verilen talimatlar doğrultusunda projemizi tamamen hayata geçireceğiz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek zammının ardından “Askıda Ekmek Projesi” başlattığını belirterek, "Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ’Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?’ diyebilmeli” ifadelerini kullanmıştı.