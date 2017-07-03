MHP’li Çetinkaya’dan elektrikte kayıp kaçak konusuna ilişkin açıklama

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, elektrik abonelerinden alınan dolaylı vergilerin kaldırılması konusunda, MHP Ankara İl Teşkilatı olarak yıllardır mücadele ettiklerine dikkat çekerek, "Bir gecede elektrik dağıtım şirketlerini korumaya alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir gece de feryatlara ses vererek mesaisini ekonomik zorluklar içinde yaşayan vatandaşlarımıza ayırsın. Elektrik faturalarına önemli bir yük bindiren ve ’dağıtım’ adı altında alınan kayıp kaçak ayıbı temizlensin” dedi. Çetinkaya, haklıyken haksız duruma düşen elektrik abonelerinden alınan dava masraflarına Türk adaletinin dur demesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın sevineceği anda dağıtımdaki özelleştirme keşmekeşi yüzünden kayıp kaçak bedelinin yeniden abonelerin sırtına bindirildiğini ifade eden MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, itiraz ederek mahkemeye başvuranların da adeta cezalandırılarak masraf ve vekalet ücretlerini ödemek durumunda bırakıldıklarına dikkat çekti. Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verdi:

“Türk adaleti kayıp kaçak bedeli için dava açan elektrik abonelerini rahatlatan bir karara imza atmış ve dava masraflarının vatandaştan alınmasına dur demiştir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24.Hukuk Dairesi’nin aldığı ve emsal oluşturan ‘Haklı olan tarafa dava gideri ve vekalet ücreti yüklenemez’ kararı çok yerindedir. Türk adaleti, bir ayıbın önüne geçilirken her ay evimize, iş yerimize gelen elektrik faturalarını ikiye katlayan kayıp kaçak bedeli konusunda da, Yüce Meclis’e önemli bir mesaj vermiştir. Mahkemenin, elektrik abonelerinin haklıyken haksız duruma düşürüldüğüne dikkat çekmesi çok önemlidir. Bu nedenle 17 Haziran 2016 tarihinde Mecliste yasalaştırılarak bir büyük haksızlığa milletin vekilleri tarafından yasal zırh oluşturulduğunu bir kere daha yetkililere hatırlatıyor, milletin vekillerinin mahkemenin bu mesajını değerlendirmesini milyonlarca elektrik abonesi vatandaşlar adına bekliyoruz. Hukukun adaletsiz dediği elektrikte kayıp kaçak bedelinin alınmasını hiç kimse yasal olarak niteleyemez. Dağıtım şirketlerine düzen veremeyen hükümet yetkilileri, bir gecede Meclisten yasa çıkararak milleti düşünmediğini ortaya koymuştur. Bir büyük haksızlığa milletin vekilleri tarafından yasal zırh oluşturulmasını anlamak mümkün değildir. Şimdi hukuk da, bu kayıp kaçak bedelinin adaletsiz olduğunu, aldığı son kararla ortaya koymuştur. Bir kere daha ilan ediyoruz ki; kayıp kaçak bedeli haksızdır, mesnetsizdir ve hukuka aykırıdır. Dürüst elektrik abonelerinin cezalandırılması adaletsizliktir ve bundan vazgeçilmelidir."

"Dünyada suç, bizde serbest"

Elektrik hırsızlığının bütün dünya ülkelerinde bir suç olarak görüldüğünü belirten Çetinkaya, "Ne yazıktır ki bizim ülkemizde bu büyük soyguna suç olarak değil bir usulsüzlük olarak bakılmaktadır. Bu durum da, elektrikte kayıp kaçak kullanımını teşvik etmektedir. Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre gelişmiş ülkelerde yüzde 6’larda olan kayıp kaçak oranının Türkiye’de yüzde 15’lerde olmasını izah edemeyenler, milletin cebinden artık ellerini çekmek için bir adım atmalı ve soruna usulsüzlük olarak değil suç gözüyle bakmalıdır. Güneydoğumuzda Dicle bölgesinde yüzde 75’lerde, Van Gölü bölgesinde yüzde 55’lerde olan kayıp kaçak oranı, bir acziyetin göstergesidir. Elektrik hırsızlığının suç olarak görülmediği bir ülke olmak Türkiye’ye yakışmıyor. Kayıp kaçağı önlemek için adım atmayan AK Parti iktidarı, elektrik hırsızlığını meşrulaştırırken, dürüst vatandaşı soydurmaya göz yumuyor. Meclis’teki bir gece mesaisi ile haksız duruma düşürülen elektrik abonelerinden yargılama gideri, vekalet ücreti gibi masrafların alınması hukuk katliamıdır. Nitekim Türk adaleti buna seyirci kalmamış ve vatandaşlarımızın mağduriyet üzerine mağduriyet yaşamasının önüne geçmiştir" şeklinde konuştu.

"Kayıp kaçak ayıbından Türkiye’yi kurtarmalıdırlar"

"Dürüst vatandaş kayıp kaçak bedeli zulmünü yaşarken bunu kimse görmezlikten gelemez, gelmemelidir" diyen Çetinkaya, "Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın gerçekleri örterek, Güneydoğu’daki korkunç kayıp kaçağı görmezlikten gelerek her defasında kayıp kaçağı indirdiklerini söylemesi inandırıcı değildir. Atatürk Barajı’ndan üretilen ortalama yıllık 4.6 milyar kWh’lik elektriğin sadece Şanlıurfa’daki kaçak kullanımı dahi karşılamadığını Sayın Bakan’a hatırlatmak isterim. Ayrıca Dicle Bölgesi’ndeki illerimizde kullanılan 21,5 milyar kWh elektriğin sadece 5.5 milyar kWh’lik kısmının faturalandırılabildiğini, ama bunun da tümünün tahsil edilemediğini Sayın Bakan’a kimse söylemedi mi? Sayın Enerji Bakanı’nın, doğalgaz yaygınlaştığı için vatandaşların elektrik faturasını az ödediğini, bunun da ucuzluk olduğunu ifade etmesi hangi mantığın ürünüdür. Daha önce Yargıtay’ın kayıp kaçak bedelinin yasal dayanağı olmadığı uyarısını dikkate alanlar şimdi de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi’nin elektrik abonelerinin bir gecede haksız duruma düşürüldüğünü ilan etmesine kulak vermeli ve kayıp kaçak ayıbından Türkiye’yi kurtarmalıdırlar" ifadelerini kullandı.