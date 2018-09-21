MHP'li kadınlar Başkent'te buluştu

MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı kapsamında Ankara'ya gelen partili kadınlar, önce Anıtkabir'i ardından merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı 21- 23 Eylül tarihlerinde Başkent Ankara'da yapılıyor. MHP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya ilk defa Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerin kadın kolları başkanlarıyla kadın belediye meclis üyeleri aynı anda katılıyor. Ayrıca yarın açılış konuşmasını Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yapacağı toplantıya ilk defa kadın belediye meclis üyeleri de katılacak.

Partili kadınların programı Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Aralarında MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay'ın da bulunduğu heyet öğle saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı, mozolesine çelenk bıraktı. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Heyet ardından merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Dualar eden kadınlar, Türkeiüş'in kabrini karanfillerle donattı.

Program kapsamında bir otelde düzenlenecek toplantıda, katılımcılara "siyasal iletişim, sosyal medya ve beden dili" eğitimleri verilecek. "Kadınlar güçlensin Türkiye büyüsün" sloganıyla düzenlenecek toplantıda, ayrıca "yerel yönetimlerde kadın" konusu ile "2023 stratejik hedefleri" ve "kurumsal yönetim kılavuzu" anlatılacak. Program kapsamında "Hayme Ana" kısa filmi gösterilecek, "Kadın Destanı" isimli kadın kolları müziği tanıtılacak, konser organize edilecek ve "50. Yılında Kadın ve MHP" konulu fotoğraf sergisi açılacak.