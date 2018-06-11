Bölge Milletvekili Adayları Tarkan Toper ve Gökhan Ağdemir dün akşam Ankara’da yaşayan Kars, Ardahan ve Iğdırlıların Keçiören Ihlamur Kasrı’nda düzenlediği iftar yemeğinde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Bölge Milletvekili Adayı Tarkan Toper, ”Bu güzel memleketimize hizmet etmenin ibadet ile eş değerde olduğunu düşünerek, ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bana da görev düştüğünü düşünüyorum. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday olmuş bulunmaktayım” şeklinde konuştu.

“Her zaman sınırda sınır bekçiliği yapmış serhat illerinin çocuklarıyız” diyen Toper konuşmasına şöyle devam etti:

“Hiç bir zaman yalnız yürümeyeceksiniz. Bizlerde yalnız yürümeyeceğiz. Her zaman serhat illerinin çocuklarıyla beraber, el ele, kol kola, gönül gönüle birlikte yürüyeceğiz. Ben ve arkadaşımız Gökhan, sizin mecliste sesiniz olacağız. Bunun için sizlerden destek istiyorum. Sizi Allah’a kendimi de sizlere emanet ediyorum.”

Serhat illeri MHP adayları ile beraber

Serhat Şehirleri Dernekler Federasyonu Başkanı Yavuz Eğer de iftar programında yaptığı coşkulu konuşmada, Bölge Milletvekili adayları hemşehrileri Tarkan Toper ve Gökhan Ağdemir’e tam destek verdiklerini açıkladı.

Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi ise yaptığı konuşmada, hemşehrilerinin birlik ve beraberlik içinde olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin bu zor döneminde MHP adayı hemşehrilerimizin yanında bir ve beraber olarak durmamız büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlayan bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Oğlu Alper Alptekin ile birlikte yemeğin ev sahipliğini yapan Nevzat Alpekin yaptığı konuşmada, “Hemşehirlermizle birlikte adaylarımızın yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz seçildiklerinde bizim sesimiz, nefesimiz olacaklar” diye konuştu.